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▲陳伊昨日PO出自己煮飯，把整撮頭髮燒焦的照片（如左圖），今日再做飯，則不忘表示有記得綁頭髮（如右圖）。（圖／陳伊IG@bobeyiyi）

啦啦隊女神陳伊日前離開樂天女孩Rakuten Girls，現擔任臺中連莊職業排球隊啦啦隊「Little Witches」首任隊長。而樂於向粉絲分享生活點滴的她，昨（26）日竟透露煮個飯把頭髮都燒了，還PO出整撮燒焦的頭髮，驚悚畫面讓粉絲都非常擔心，就連好友巫苡萱、吳心緹都看傻眼，忍不住叫她小心，還無奈表示「愛用鯊魚夾謝謝」。陳伊昨日突然在IG曬出一張拿著一大把頭髮的照片，無奈寫下：「我煮個飯，不小心把我頭髮給燒了」。只見陳伊原本滑順的秀髮，整個被燒焦，看起來非常乾澀又雜亂。陳伊的表情似乎也驚魂未定，眼睛睜得大大的，嘴巴也微張，看起來仍處於震驚中。不過今日陳伊再PO煮飯照片，還不忘表示這次有記得綁頭髮。陳伊頭髮燒焦的照片公開後，引來許多粉絲的關心，「伊伊有沒有受傷？要小心一點」、「頭髮燒掉不是開玩笑的，得要小心啦！」就連好友吳心緹都說「（嚇到！）小心呀！」巫苡萱則無奈表示「愛用鯊魚夾謝謝」，不過還有人表示一眼看去以為是金針菇，意外引發爆笑。陳伊在1月被樂天女孩Rakuten Girls宣布離隊消息，這也是她在2015年後二度離開桃園棒球場的應援舞台。陳伊當時也發文坦承感到很錯愕，「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕，但我還是會在其他地方繼續跟大家見面」，並表示會繼續努力，「我還是一樣那個熱愛棒球、熱愛運動的陳伊」。而對於日後動向，陳伊表示未來將把更多心力投入職業排球，專注於連莊排球啦啦隊小魔女的應援工作，目前身為隊長的她，坦言肩上責任更重，將以更高標準要求自己，帶領團隊持續進步，她同時表示，仍會持續尋找新的發展機會，繼續堅持在應援這條路上，並持續為台灣棒球加油。