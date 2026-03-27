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馬英九基金會人事風波越演越烈，馬英九指控前幕僚蕭旭岑、王光慈有財政紀律問題，更找來國安會前秘書長金溥聰處理，讓蕭旭岑哽咽稱「馬總統忘了很多事」。金溥聰稍早首度打破沉默，發出聲明指出，他在過年前度假時接到馬英九通知希望商討此事，他是受馬英九委託處理蕭、王離職，檢舉資料並非是先提供給他，他更嗆媒體、名嘴不要影射，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汚衊，就必須付起法律責任。」國安會前秘書長金溥聰今天發出聲明表示，針對馬英九基金會離職員工被檢舉涉嫌違反財政紀律爭議，他是今年農曆過年前和家人在越南渡假時接到馬前總統通知，希望他返國後盡速碰面商量此事，因此小年夜當天，他與馬前總統、高華柱董事及先前提供檢舉資料給馬前總統的基金會員工一起開會瞭解細節。金溥聰說，2月25日馬前總統在高華柱董事、他、及律師陪同下親自主持會議，並召集基金會員工，宣佈解除蕭旭岑、王光慈職務。他是受馬前總統委託處理蕭王的離職案。至於許多媒體報導，檢舉資料是先提供給金溥聰本人，與事實不符。金溥聰表示，近來有媒體及名嘴間接影射、攻擊、貶抑、污衊他，他一直保持低調，沉默是金。面對外界許多不實傳言及臆測，金溥聰請媒體及名嘴，不要影射，請直接點名他，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汚衊，就必須付起法律責任。」