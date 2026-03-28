「2026高雄內門宋江陣」活動於上週在內門紫竹寺盛大開幕，其中完整重現辦桌文化的「宋江大宴」，將於明（28）日、後（29）天，以及4月4日中午12時開席，高雄市觀光局提到，今年菜色包含焗仕帝王蟹、五福大拼盤、八珍海鮮焿、百灼海大蝦拼九孔、焗烤龍雪魚、養生燉烏骨雞、蒲燒鰻魚干貝米糕、唐朝一品元蹄等共10道功夫手路菜，每桌只要新臺幣8800元，即日起開放電話預訂：0985-512955、07-6671049
高雄市觀光局表示，內門匯集高雄重要陣頭文化，「2026高雄內門宋江陣」活動即日起至4月5日，在內門紫竹寺熱鬧展開；來自全臺共11組隊伍出賽的全國創意宋江陣頭大賽與榮獲文化部指定為「國家重要民俗」與無形文化資產的「羅漢門迎佛祖」遶境儀式，搭配「文武藝陣大匯演」與「文史導覽小旅行」等系列活動。
而每年備受矚目的總舖師美食饗宴「宋江大宴」，今年由「四合一筵席」薛志龍總舖師掌鼎，由觀音佛祖神明欽點「四合一筵席」薛志龍總舖師掌鼎，推出五福大拼盤、焗仕帝王蟹、八珍海鮮焿、百灼海大蝦拼九孔、焗烤龍雪魚、養生燉烏骨雞、蒲燒鰻魚干貝米糕、唐朝一品元蹄等共10道功夫手路菜，每桌8800元。
致力於發展台菜文化的欣葉國際餐飲集團旗下品牌也有新菜，今年以「春．島嶼海味」為核心主軸，從台灣家常餐桌的記憶出發，其中欣葉台菜以春蔬與海味勾勒出清爽的春日餐桌。菜色包含開胃的「梅醋炒杏鮑菇」、「苦茶油炒抱子芥菜」，肉食部分則能品嚐到蒜苗清甜與Q脆肉質交織的「蒜苗炒松阪肉」，或選擇以簡單清蒸手法呈現魚肉純粹鮮甜的「清蒸筍殼魚」。還有「荷葉燴海鮮豆腐」將海參、鮮蚵與蝦仁等豐富食材鋪於雞蛋豆腐上，再以荷葉包裹蒸煮，風格清雅 。
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「宋江大宴」3月28、29日兩日若沒吃到沒關係 還有4月4日一場欣葉餐飲集團推春季新菜 欣葉台菜巧用春蔬與海鮮
「宋江大宴」將於明（28）天一連兩天中午登場，來不及預訂到的民眾，還有4月4日場次可下訂，地點就在內門紫雲宮開席。高雄市觀光局提到，當日11時至14時將增設「紫雲宮（全家內門羅漢門店）」接駁停靠站點，民眾可於「內門紫竹寺（七星塔遊憩中心）」接駁停靠站點搭車前往。
「宋江大宴」將於明（28）天一連兩天中午登場，來不及預訂到的民眾，還有4月4日場次可下訂，地點就在內門紫雲宮開席。高雄市觀光局提到，當日11時至14時將增設「紫雲宮（全家內門羅漢門店）」接駁停靠站點，民眾可於「內門紫竹寺（七星塔遊憩中心）」接駁停靠站點搭車前往。
致力於發展台菜文化的欣葉國際餐飲集團旗下品牌也有新菜，今年以「春．島嶼海味」為核心主軸，從台灣家常餐桌的記憶出發，其中欣葉台菜以春蔬與海味勾勒出清爽的春日餐桌。菜色包含開胃的「梅醋炒杏鮑菇」、「苦茶油炒抱子芥菜」，肉食部分則能品嚐到蒜苗清甜與Q脆肉質交織的「蒜苗炒松阪肉」，或選擇以簡單清蒸手法呈現魚肉純粹鮮甜的「清蒸筍殼魚」。還有「荷葉燴海鮮豆腐」將海參、鮮蚵與蝦仁等豐富食材鋪於雞蛋豆腐上，再以荷葉包裹蒸煮，風格清雅 。