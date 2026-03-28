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「宋江大宴」3月28、29日兩日若沒吃到沒關係 還有4月4日一場

「宋江大宴」將於明（28）天一連兩天中午登場，來不及預訂到的民眾，還有4月4日場次可下訂，地點就在內門紫雲宮開席。高雄市觀光局提到，當日11時至14時將增設「紫雲宮（全家內門羅漢門店）」接駁停靠站點，民眾可於「內門紫竹寺（七星塔遊憩中心）」接駁停靠站點搭車前往。