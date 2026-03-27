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前台北市長柯文哲京華城案一審遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年，前駐日代表謝長廷今（27）日臉書發文提到，一年多前柯文哲被起訴時，自己曾評論「起訴書受賄證據薄弱」，當時引來不少批評，甚至有朋友嘲諷法律專業是否「掉漆」。對此，謝長廷強調，法官與檢察官雖擁有調查權與事實認定的權威，但司法文書公佈後本就應接受社會公評，這與尊重司法並不矛盾。謝長廷談及判決書內容指出，法院明確表示關於柯文哲被訴收受1500萬元的部分，因缺乏其他「補強證據」佐證，最終並未認定該項犯罪事實。他認為，要求補強證據正印證了他當初「證據薄弱」的觀點，既然該部分因證據不足而未定罪，顯示他當年的法律判斷與如今法院的認定邏輯並無落差。謝長廷感嘆「個性就是命運」，認為政治是眾人之事，但柯文哲過去的言行挑起了社會巨大的負能量，使得京華城案的政治因素往往大於法律層面，外界難以冷靜評論，許多爭議可能需要更多時間的沉澱與社會觀察，才能得出更客觀的結論。