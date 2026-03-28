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▲子瑜在節目上吃到家鄉的臭豆腐，情緒一來當場落淚。（圖／JTBC Entertainment YouTube）

▲子瑜在TWICE大巨蛋演唱會大爆哭，表示很謝謝台灣歌迷讓她能圓夢開高雄、台北演唱會。（圖／讀者提供）

韓國天團TWICE日前在台北大巨蛋舉辦3場演唱會，台籍成員子瑜在最終場淚灑舞台，與隊友定延承諾「下次巡演會再來」。子瑜赴韓發展約10年，箇中艱苦外人難以體會，她曾經因為在節目上吃到臭豆腐而淚水決堤，遠在台灣的父親看到播出，哭得一把鼻涕一把眼淚。子瑜出道隔年上韓綜《拜託了冰箱》，節目中吃到由名廚李連福料理的台式臭豆腐後，情緒一來當場落淚，這道家鄉味讓當時年僅17歲、獨自在異地打拚的她激起鄉愁，沒能忍住思鄉之情。此外，子瑜曾經在其他節目玩遊戲受罰吃臭豆腐而淚崩，被ONCE（TWICE粉絲名）笑稱「也太愛家鄉味了吧」。有趣的是，子瑜媽媽黃燕玲當年分享，夫妻倆在家中收看女兒上節目，見到子瑜吃到家鄉味哭成淚人兒，相較自己鎮定許多，子瑜爸爸周羿呈則是心疼萬分，頻頻拿起衛生紙拭去淚水，甚至哭到流鼻涕，讓子瑜媽媽虧老公感情太充沛，男兒淚比女人還多。回顧TWICE在台北的最後一場演出，眾人唱到〈MOONLIGHT SUNRISE〉時，子瑜突然淚崩、哭到沒辦法說話，Sana跟娜璉發現異狀後，表演時的視線一直都在子瑜身上。後來子瑜直接缺席下一首歌〈MARS〉的表演，直到下下首〈I GOT YOU〉才歸隊，成員都嚇到問子瑜怎麼哭了，她解釋因為情緒突然上來，似乎是因為這是台北最後一天的演唱會才有感而發。安可時，子瑜再度哭到蹲下，後來表示是因為圓夢完成高雄、台北的演唱會，雖然大螢銀幕是子瑜的畫面，但從台下可以發現志效默默跑去拿衛生紙擦淚，定延、Mina也都有哭，Mina甚至想遞衛生紙給子瑜，台上女神通通哭成淚人兒，台下都跟著感動鼻酸。