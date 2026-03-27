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京華城案一審宣判，前台北市長柯文哲遭判17年徒刑、褫奪公權6年，判決出爐後，被外界認為是吹哨者的國民黨議員鍾小平，大讚法官捉大放小，媒體人黃揚明今（27）日在臉書發文潑冷水，直指鍾小平是「吹哨者」的說法完全是被扭曲的資訊，重點不在於幫鍾小平澄清，而是要說鍾小平沒這麼偉大「只是綠營的槍使，他也樂於扮演而已。」黃揚明列出時間軸，根據北檢卷證，早在2024年4月11日就有一位陳姓民眾告發，隨後最高檢便發交北檢查辦，案由明確標註為貪污治罪條例。此外，民進黨中央在2024年1月總統大選前，就曾召開記者會質疑柯文哲「用容積換百億經費」，監察院也在1月24日提出調查報告並糾正北市府。黃揚明認為，這些動作全都早於郝龍斌的質疑，以及鍾小平、游淑慧等人的跟進，綠營刻意強調鍾小平與游淑慧的角色，目的是要把案件形塑成「藍營打白營」的內鬥假象，直言鍾小平並非原告或吹哨者，只是在法律程序中順勢而為。