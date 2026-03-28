全台食安與環境監控迎來重大變革！環境部於 25 日正式公告「地面水體分類及水質標準」新制，首度將養殖與灌溉等非飲用水源納入監控。根據台灣科技媒體中心 (SMC) 專家解析，這類屬 PFAS 家族的「永久化學物質」進入人體後極難代謝，長期暴露恐引發內分泌失調與致癌風險，且除日常飲水外，民眾在食品包材、食物鏈累積、及遊憩接觸等三處情境仍具暴露風險。
💡 本篇懶人包 30 秒核心快讀：
新制鎖定「永久毒」 台灣管理步調與國際接軌
環境部此次修正標準，重點在於防範 PFOA（全氟辛酸）與 PFOS（全氟辛烷磺酸）。這兩類化學物質具有極強的耐腐蝕與抗高溫特性，在自然環境中幾乎「永不分解」，且極易在動植物體內累積。
根據國立臺灣大學醫學院毒理學研究所博士張永與相關數據整理，台灣目前的管制基準已逐步強化，與國際主要管理架構具備高度對應性：
科學家驚悚揭秘：3大隱藏風險防不勝防
即便水質新制正式上路，專家仍提醒大眾不可掉以輕心，因為 PFAS 具備多種入侵人體的途徑：
千萬罰單是真的！最高可處 2000 萬元重罰
雖然公告的新制屬於環境品質目標，但其影響力具備法律強制力。一旦工廠廢水排放導致水源超標，環保局將依據相關法令嚴懲：
⚠️ 保命 3 分鐘：致癌「永久毒」PFAS 快問快答
Q1：PFAS 到處都有，為什麼這次環境部公告特別重要？
以前政府主要管飲用水，但這次新制首度納管「養殖與灌溉」水源。這代表政府開始從食物鏈源頭攔截毒素，防止魚蝦、稻米累積致癌物後被你吃下肚。
Q2：聽說不沾鍋也有這種毒，我該把它丟掉嗎？
不必恐慌！現代標榜「PFOA-free」的不沾鍋只要鍋面無刮傷、不空燒，基本上是安全的。但只要發現鍋底有嚴重刮痕，就建議更換，以免細微化學顆粒混入食物。
Q3：除了喝水，生活中還有哪些隱藏的 PFAS 來源？
最常見的是防油紙袋（如雞排袋、披薩盒）、防水噴霧、抗污地毯及某些持久性化妝品。專家建議減少使用一次性防油餐具，並在室內噴灑防水劑時保持極度通風。
Q4：新制公告了，我家的自來水現在就百分之百安全了嗎？
新制是邁向安全的一大步，但台大專家提醒，傳統淨水廠對「短鏈 PFAS」去除效果有限。建議家中可安裝具備高品質活性碳或 RO 逆滲透 濾芯的淨水器，這是目前公認最能有效過濾 PFAS 的居家防線。
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- 法規新制： 環境部 25 日公告，首度將致癌永久毒 PFAS（PFOA、PFOS） 納入養殖與灌溉水源監管。
- 千萬罰單： 排放含 PFAS 廢水超標之工廠，依《水污法》最高可處 2,000 萬元 罰鍰，負責人更具刑事責任。
- 三大死角： 專家警示，除了飲水外，「不沾鍋／防油紙袋、食物鏈累積、自來水過濾困難」 是三大隱藏暴露來源。
- 自保指南： 建議更換刮傷不沾鍋、減少使用防油餐具，並選擇高品質 RO 逆滲透或活性碳濾芯。
環境部此次修正標準，重點在於防範 PFOA（全氟辛酸）與 PFOS（全氟辛烷磺酸）。這兩類化學物質具有極強的耐腐蝕與抗高溫特性，在自然環境中幾乎「永不分解」，且極易在動植物體內累積。
根據國立臺灣大學醫學院毒理學研究所博士張永與相關數據整理，台灣目前的管制基準已逐步強化，與國際主要管理架構具備高度對應性：
|區域
|管制基準值 (PFOA+PFOS)
|管理策略重點
|台灣 (2026 新制)
|50 ng/L
|首度納管養殖、灌溉等非飲用水源。
|美國 (EPA)
|4 ng/L
|採取極低濃度、健康導向之嚴格管理。
|歐盟
|100 ng/L (總和)
|針對多種 PFAS 物質進行總量風險控管。
即便水質新制正式上路，專家仍提醒大眾不可掉以輕心，因為 PFAS 具備多種入侵人體的途徑：
- 自來水的過濾死角： 國立臺灣大學公共衛生學院食品安全與健康研究所副教授羅宇軒指出，傳統淨水程序難以完全去除「短鏈 PFAS」。即便水源達標，進入家中的自來水仍可能存有殘留，必須仰賴長期的例行監測與檢驗。
- 食品包材的直接入侵： 中央研究院環境變遷研究中心助研究員李承軒強調，PFAS 廣泛用於不沾鍋塗層、速食防油紙袋。即便水質安全，若民眾頻繁接觸這類包裝，毒素依然會直接透過飲食進入體內。
- 食物鏈的背景累積： 由於這類毒素永不分解，過去數十年累積在土壤與飼料中的 PFAS，仍會透過米飯、牛奶或魚類進入民眾餐盤，並非單靠管水就能徹底解決。
雖然公告的新制屬於環境品質目標，但其影響力具備法律強制力。一旦工廠廢水排放導致水源超標，環保局將依據相關法令嚴懲：
- 天價重罰： 依據 《水污染防治法》第 40 條，工廠排放廢水若含有有害健康物質（如 PFAS）且不符標準，最高可處新台幣 2,000 萬元 罰鍰。
- 刑事責任： 若蓄意排放足以危害人體健康之廢水，負責人更將面臨 5 年以下有期徒刑，得併科 1,500 萬元罰金。
- 飲水監測： 針對供水端的《飲用水管理條例》，政府也預計於 2027 年起對超標水廠開罰最高 60 萬元。
Q1：PFAS 到處都有，為什麼這次環境部公告特別重要？
以前政府主要管飲用水，但這次新制首度納管「養殖與灌溉」水源。這代表政府開始從食物鏈源頭攔截毒素，防止魚蝦、稻米累積致癌物後被你吃下肚。
Q2：聽說不沾鍋也有這種毒，我該把它丟掉嗎？
不必恐慌！現代標榜「PFOA-free」的不沾鍋只要鍋面無刮傷、不空燒，基本上是安全的。但只要發現鍋底有嚴重刮痕，就建議更換，以免細微化學顆粒混入食物。
Q3：除了喝水，生活中還有哪些隱藏的 PFAS 來源？
最常見的是防油紙袋（如雞排袋、披薩盒）、防水噴霧、抗污地毯及某些持久性化妝品。專家建議減少使用一次性防油餐具，並在室內噴灑防水劑時保持極度通風。
Q4：新制公告了，我家的自來水現在就百分之百安全了嗎？
新制是邁向安全的一大步，但台大專家提醒，傳統淨水廠對「短鏈 PFAS」去除效果有限。建議家中可安裝具備高品質活性碳或 RO 逆滲透 濾芯的淨水器，這是目前公認最能有效過濾 PFAS 的居家防線。