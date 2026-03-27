我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席柯文哲京華城案一審遭判17年重刑，國民黨議員鍾小平被外界認為是吹哨者，強調官商不能勾結。民眾黨松山信義選區議員參選人許甫抨擊鍾小平只是為了蹭媒體熱度才後續跳出來「搶功」，本質上就是個「蹭的小丑」，鍾小平過去遊走於各黨派之間，政治忠誠度可疑，如今破壞藍白合作的契機，許甫更嗆「很希望在年底之後，他就不是台北市議員了。」許甫指控鍾小平目前的動作，完全是為了個人選舉生存，試圖向淺綠與無黨籍選票招手，「他現在表現得比綠營還綠營、比側翼還側翼」，完全是為了政治利益而無視政黨道義，不只是民眾黨感到憤怒，連許多國民黨內部的人，也都希望鍾小平能受到社會大眾檢視。對於京華城案的判決，許甫質疑法官將「210萬政治獻金」視為賄款的邏輯極其荒謬，強調這筆錢是匯入民眾黨依法查核的公眾專戶，若真要行賄絕不可能如此招搖。他更嘲諷，面對京華城高達120億元的容積利潤，法官卻認為柯文哲會為了210萬匯款而違法，「這真的太小看柯文哲，太欺負人了吧？」