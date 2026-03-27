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民眾黨創黨主席柯文哲一審遭重判17年有期徒刑並褫奪公權6年，是否會影響2026地方大選，甚至是2028選情？東吳大學政治系兼任助理教授張元祥指出，此判決結果較外界預期更重，形同對柯文哲的政治生命判死刑，被貼上「法律認證」的貪汙標籤後，無緣2028年總統大選，未來「綠白合」可能性微乎其微，反而會強化「藍白合」的向心力。面對重判，張元祥認為民眾黨開始打打「司法迫害」與「國家機器打壓」悲情牌。儘管民眾黨支持度已從大選時的兩成多減少至10%左右，但台灣選民普遍同情弱者，悲情訴求短期內有助於政黨支持度回升。但這股回流力量究竟是來自中間選民還是淺藍群眾，仍有待觀察。對國民黨而言，為2028年重返執政的長遠目標，勢必會在2026年地方選舉，對白營釋出更多善意，藉此將藍白利益綑綁。年底的地方縣市長及議員選舉，民眾黨勢必以「用選票還柯文哲公道」作為號召，這對目前藍白在各縣市的合作會有重大影響。張元祥認為，悲情旋風對民眾黨而言是大利多，柯文哲與民眾黨將善用這股「民氣」在全國巡迴站台，有助於衝高得票與席次；但相對地，在特定的議員選區中，民眾黨的擴張也可能直接衝擊到國民黨的得票空間，造成藍白兩黨在地方席次分配上的消長。目前柯文哲案件的完整判決書尚未公布，外界無法得知重判的具體依據與事證。不過，張元祥表示，若判決事證明確，對柯文哲的個人聲望當然會有負面影響；但若判決內容被社會大眾認為理由牽強，則可能引發政治風暴。這場司法判決不僅是法律攻防，更是台灣政局走向「藍白合」與「綠白對決」的轉折點。