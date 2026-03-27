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美國總統川普（Donald Trump）26日宣布，將針對伊朗電力設施的打擊行動再次延後10天，且堅稱與伊朗的談判進行得非常順利，還說伊朗放行了10艘油輪作為送給他的「禮物」。過去，當川普釋放出戰事降級訊號時，往往都能促成油價下降，但這次卻未能奏效，布蘭特原油價格27日上漲約2.5％，再度回到每桶110美元大關，專家表示，市場對於川普言論的懷疑正在上升。綜合《BBC》與《衛報》報導，川普過去發表類似聲明時，曾經有助於穩定市場平抑油價，但這次卻沒有發揮效果。AJ Bell投資總監穆德（Russ Mould）表示，隨著華盛頓和德黑蘭之間關於和談的「平行世界」言論持續，交易員的懷疑似乎正在加劇。川普宣布對伊朗電力設施的打擊行動再次延後10天，看似是和緩局勢，但是也可以解讀為荷姆茲海峽被封鎖的時間將繼續延長，伊朗伊斯蘭革命衛隊今天又發聲強調，禁止美國和以色列的「盟友與支持國家」船隻通行荷姆茲海峽，與此同時，也傳出有中國船隻想要通過荷姆茲海峽遭到阻止，到底誰能通過荷姆茲海峽依舊處於高度不確定性。FP Markets的首席市場分析師希爾（Aaron Hill）表示，交易員可能「識破川普的虛張聲勢」，並未接受川普緩和局勢的言論，考慮到過去幾次川普發表類似言論後的局勢發展，「這也不難理解」。德意志銀行的分析師里德（Jim Reid）表示，「雖然延後打擊可能會降低一些迫在眉睫的局勢升級風險，但鑑於伊朗否認正在進行談判，而且荷姆茲海峽仍然基本關閉，這並沒有為解決問題的途徑提供新的方向」。分析師西卡莫爾（Tony Sycamor）表示，「儘管緩和局勢與進行對話的言論無疑比直接衝突要好，但市場似乎對川普的口頭保證越來越麻木。透過延長最後期限，實際上是將問題無限期地拖延下去，推遲了任何關於重新開放荷姆茲海峽的具體解決方案。反過來說，這只會加劇市場和更廣泛的全球經濟所面臨的不確定性」。