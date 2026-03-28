近日有網友在Threads發文，他驚訝地發現高鐵臨停接送區的立牌英文翻譯竟是「Kiss and ride」，貼文一出引發熱議，不少人直呼從沒注意過，「長知識了」、「原來要先親一下才能走」。這個充滿畫面感的詞彙其實源自英國，據《BBC》報導，因西方人車站送別總是太長易釀塞車，故將「Kiss goodbye and ride away」縮寫成此創意用語，呼籲大家「親一下就走」以展現西方幽默。而桃園機場捷運A1站也採用同樣標示，還意外變成網友朝聖拍照的打卡熱點。
高鐵臨停區「英文翻譯」爆紅！背後意思曝光 全場長知識
一名網友近日在Threads上分享，他發現高鐵臨停接送區的指示牌，英文翻譯竟是「Kiss and ride」，讓他驚訝直呼：「我現在才知道。」貼文曝光後，網友們也紛紛訝異喊，「真的耶，從來沒注意到」、「長知識了」、「有點慢知道」、「所以以後臨停接送都要先親一下才能走的意思」、「趕快親一個」。
許多曾有海外經驗的網友也分享各國的特殊標示，「澳洲也有kiss & go」、「在國外看到也是這樣沒錯」、「第一次看到是在紐西蘭，記得是在皇后鎮」、「波蘭也有」、「美國看到的是Passenger PickUp」。
「Kiss and Ride」是英國發明！西方幽默說法擴散國際
事實上，「Kiss and Ride」並非隨意命名，而是專門用來指車站、機場等地的臨時停車接送區，意涵是讓駕駛短暫停靠，接送乘客後立即離開，以避免長時間停車造成交通壅塞。這個詞源自英國文化，原意帶有情侶道別時「親一下就走」的畫面，用輕鬆幽默的方式提醒民眾不要久留。
根據《BBC》過去報導，車站前送別往往容易拖長時間，為了減少壅塞，才延伸出「親一下就走」的概念，成為帶有文化趣味的交通用語，也反映出西方社會對語言創意的運用，而非正式或嚴肅的標準術語。
機捷A1站也有「Kiss&Ride」！主任笑了：還變打卡點
其實桃園機場捷運A1站的臨停接送區，同樣也採用了「Kiss&Ride」標示，而非一般常見的「Pick-up Area」。時任桃園捷運站務中心主任達奕光說明，「Kiss&Ride」屬於西方文化中的幽默用語，因為有親吻道別的習慣，但若依依不捨容易造成後方壅塞，因此才延伸成交通標語使用。
他也補充，目前這塊標示牌設置於A1站入口附近，中英文並列「臨停接送區車道入口」與「Kiss & Ride」，在整個機捷系統中僅此一處。由於文化差異，不少民眾初見時會誤以為翻譯錯誤，反而意外成為熱門拍照打卡點。
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一名網友近日在Threads上分享，他發現高鐵臨停接送區的指示牌，英文翻譯竟是「Kiss and ride」，讓他驚訝直呼：「我現在才知道。」貼文曝光後，網友們也紛紛訝異喊，「真的耶，從來沒注意到」、「長知識了」、「有點慢知道」、「所以以後臨停接送都要先親一下才能走的意思」、「趕快親一個」。
許多曾有海外經驗的網友也分享各國的特殊標示，「澳洲也有kiss & go」、「在國外看到也是這樣沒錯」、「第一次看到是在紐西蘭，記得是在皇后鎮」、「波蘭也有」、「美國看到的是Passenger PickUp」。
事實上，「Kiss and Ride」並非隨意命名，而是專門用來指車站、機場等地的臨時停車接送區，意涵是讓駕駛短暫停靠，接送乘客後立即離開，以避免長時間停車造成交通壅塞。這個詞源自英國文化，原意帶有情侶道別時「親一下就走」的畫面，用輕鬆幽默的方式提醒民眾不要久留。
根據《BBC》過去報導，車站前送別往往容易拖長時間，為了減少壅塞，才延伸出「親一下就走」的概念，成為帶有文化趣味的交通用語，也反映出西方社會對語言創意的運用，而非正式或嚴肅的標準術語。
其實桃園機場捷運A1站的臨停接送區，同樣也採用了「Kiss&Ride」標示，而非一般常見的「Pick-up Area」。時任桃園捷運站務中心主任達奕光說明，「Kiss&Ride」屬於西方文化中的幽默用語，因為有親吻道別的習慣，但若依依不捨容易造成後方壅塞，因此才延伸成交通標語使用。
他也補充，目前這塊標示牌設置於A1站入口附近，中英文並列「臨停接送區車道入口」與「Kiss & Ride」，在整個機捷系統中僅此一處。由於文化差異，不少民眾初見時會誤以為翻譯錯誤，反而意外成為熱門拍照打卡點。