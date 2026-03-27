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▲蔡依林（如圖）不只參與創作SB19的新歌〈Emoji〉竟合作，還一起拍攝MV。（圖／索尼音樂提供）

全球爆紅的P-Pop天團SB19於今（27）日正式推出第2張全新專輯《Wakas at Simula》，日前公開專輯中收錄的24首曲目，讓粉絲們發現這次SB19和華語天后蔡依林（JOLIN）驚喜合作單曲〈Emoji〉，不只親自參與創作，還一起拍攝MV，國際級的天團和天后強強聯手，迅速成為最火熱的話題，粉絲驚喜直呼是「夢幻組合」。蔡依林還透露與SB19在線上創作時，就像是在Blind Date（盲目約會、相親）一樣。SB19與蔡依林合作的〈Emoji〉，歌曲融合巴西放克元素與強烈節奏，且是由SB19成員Pablo、Ken與蔡依林共同創作，描繪現代人在社群媒體中以表情符號掩飾真實情緒的現象，呈現虛擬形象與內心感受之間的落差。這次加入SB19的新專輯，蔡依林表示：「感謝SB19的邀請，我非常欣賞他們對音樂和表演的熱情。〈Emoji〉的風格和編舞是我以前從未嘗試過的，和他們一起創作這首歌玩得非常開心，希望大家也能感受到這份能量。」SB19與蔡依林也一起完成了〈Emoji〉MV的拍攝。MV透過兩種對比鮮明的場景呈現視覺概念，一邊華麗精緻、一邊混亂破碎，象徵人們在網路上所呈現的完美形象，以及背後隱藏的真實情緒。SB19成員以5種風格的全黑造型酷帥登場，隨著場景的轉換，蔡依林以潮流闇黑女王造型現身，SB19與蔡依林合體舞力全開，充滿力量和節奏的舞蹈，讓人看得血脤賁張、情緒沸騰！SB19成員Justin表示，這次MV在簡潔敘事中依然維持高品質製作，並展現SB19一貫強烈的舞台魅力，蔡依林的加入，讓MV更有張力，更具可看性。SB19以一首充滿力道和勁度的〈GENTO〉，在全球大受歡迎，去年受邀來台參與2025 hito流行音樂獎頒獎典禮的演出，帶來令全場驚豔的精彩演出； 蔡依林也在當晚的在頒獎典禮上壓軸震撼登場，充滿張力的巔峰級演出讓人過目難忘，兩組藝人也因此結緣。而當SB19籌備新專輯之際，邀請了蔡依林加入這次的陣容，為新專輯帶來更多不同風格元素與創意，SB19也表示：「非常開心和JOLIN一起合作。新專輯是一個全新的開始。我們希望能更自在地表達自我，探索更深層、也更貼近人心的主題，並以更清晰的方向與更自由的創作狀態，和大家一起迎接未來的挑戰。」蔡依林的加入，也讓專輯未上架先轟動！歌迷看到這個驚喜合作，非常興奮，直呼：「這是『1019』（JOLIN首張專輯名稱）組合耶，真的是註定的相遇，非常浪漫～」SB19 X JOLIN的全新單曲〈Emoji〉與專輯《Wakas at Simula》同步3/27上架，MV於3/27 19:00上架。