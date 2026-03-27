大樂透第115000039期今（27）日晚間開獎，台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透1億頭獎槓龜未能送出，下期3月31日頭獎仍保證1億元。但本期開出2注貳獎，中獎彩券行分別位於新北市、台中市，這兩名悲情幸運兒只差1個號碼就能抱走億元頭獎，最終僅拿下70萬8995元，成為今晚最幸運也最遺憾得主。

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大樂透3/27頭獎槓龜！貳獎2注均分：獎金剩70萬

今（27）日晚間大樂透頭獎上看1億，晚間透過直播開獎，第115000039期大樂透開獎號碼為「04、08、23、26、29、36」，特別號則是「38」。本期頭獎未開出，但誕生2名貳獎得主，中獎彩券行分別位於新北市及台中市。

📍新北市三重區三陽路18號1樓－金棧彩券行

📍台中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓－幸運商行

依照大樂透中獎規則，對中5個號碼加上特別號即可獲得貳獎，而頭獎則需6個號碼全中。本期2名得主正是差1號與頭獎擦身而過，雖成功抱回70萬8995元，但與億元獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。

▲本期大樂透頭獎未開出，但誕生2名貳獎得主，中獎彩券行分別位於新北市及台中市，圖為台中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓「幸運商行」。（圖／翻攝自Google Maps）
▲本期大樂透頭獎未開出，但誕生2名貳獎得主，中獎彩券行分別位於新北市及台中市，圖為台中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓「幸運商行」。（圖／翻攝自Google Maps）
🟡3月27日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：04、08、23、26、29、36，特別號38
49樂合彩：04、08、23、26、29、36。

今彩539：08、18、24、34、35。
39樂合彩：08、18、24、34、35。

3星彩：1、2、4。
4星彩：1、3、2、8。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

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