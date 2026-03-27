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美股27日開盤後各主要指數齊跌，華爾街持續密切關注伊朗戰爭的最新發展，而國際油價持續上漲，布蘭特原油突破每桶110美元，也說明交易員對於伊朗戰爭迅速落幕的期望逐漸感到悲觀。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌461.35點或1.13％；標普500指數下跌64.36點或0.99％；那斯達克指數下跌277.267點或1.30％；費城半導體指數下跌64.85點或0.85％。根據《CNBC》報導，布蘭特原油27日上漲超過2％，突破每桶110美元；西德州中級原油（WTI）也上漲約3％，漲至每桶超過97美元。川普將打擊伊朗電力設施的最後期限延至4月6日，並稱談判進行得非常順利，但油價並未因而下跌。芝加哥期權交易所市場波幅指數（VIX），又稱恐懼指數，27日突破了30點，創近週新高。這部分是因為伊朗方面持續放出並未在進行談判的消息，另外，《華爾街日報》引述知情人士指出，五角大廈正在考慮向中東增派1萬名士兵，而伊朗伊斯蘭革命衛隊的公開聲明依舊強硬，強調荷姆茲海峽仍在處於封鎖中。自2月28日美國和以色列襲擊伊朗以來，美股持續下跌，截至昨日為止，那斯達克指數已較去年10月的高點下跌超過10％，道瓊工業指數也較高點下跌超過9％，標普500指數相對抗跌，但也較高點下跌約7％。隨著油價高漲帶來的生活成本上升，可能會對共和黨在期中選舉帶來壓力。Trivariate Research創辦人帕克（Adam Parker）表示，「投資人現在必須謹慎行事，短期內不要承擔太大風險。我認為中期來看，在獲得更多確定性之前，股市還會繼續下跌」。