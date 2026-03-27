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台中梧棲洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，引發全台豬隻禁運、禁宰長達15天，產業損失高達21億元，該案起訴後台中地院今（27）日首度開庭，涉案陳姓負責人對偽造文書與詐欺罪嫌多所坦承，甚至直言三聯單數字不一致「就是我們的疏忽」，稱是因為死豬數量不斷變化，父親填寫跟司機填寫時間點不同，才出現數字不一，又忘記補正丙聯，僅認為是填寫疏失，非刻意隱匿。台中地檢署起訴認定，陳姓父子檔除了反覆使用舊照片上傳「每日蒸煮證明」，還偽造瓦斯使用量紀錄，申報不實資料，去年畜牧場發生豬瘟後，2人先是未通報，自行購買抗生素投藥，明明死了46頭，竟低報死豬數量，更離譜的是，陳姓父子檔不甩畜牧場出現豬瘟，期間把30隻可能染疫豬隻送至大安屠宰場（2隻在運送時死亡），導致豬隻已經銷售，並且獲利32萬15元。庭訊時，法官針對死亡豬隻通報數量為何前後不一，陳男解釋，平時由他夜間清點死豬後先行冰存，並通知父親填寫三聯單丙聯，隔天清晨司機載運時，若數量增加，便由司機另填甲、乙聯，導致數字出現落差，至於為何未同步更正丙聯，他當庭坦言：「這就是我們的疏忽。」並稱過去一直沿用此作業模式，直到疫情爆發才出現問題。陳男也承認，為規避稽查，長期預先拍攝廚餘蒸煮照片存於手機，每日重複上傳舊照片，並填報不實營運紀錄與瓦斯用量，藉此應付相關單位查核，對於指控將疑似染疫、未過停藥期豬隻外運拍賣，陳男亦未否認。陳子辯護律師認為，檢方用化製單、訪視記錄表認定短報46頭死豬，但賴姓獸醫佐訪視記錄表僅就陳父口述草率紀錄，陳父高齡80多歲可能出現記憶錯誤、所述也有疑慮，賴姓獸醫記載的死豬數量有瑕疵，顯具疑義。檢方認為父子二人為降低損失鋌而走險，行為嚴重危害公共利益與產業安全，已在今年2月偵結，依偽造文書、詐欺取財、廢棄物清理法等罪嫌起訴，並請求法院從重量刑，今天僅目前羈押禁見中陳男出庭，尚未傳陳父開庭。