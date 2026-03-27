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台中市西區今（27）日傍晚驚傳情殺案！一名30歲陳姓男子疑似因感情糾紛，當街持刀追殺26歲巴姓前女友，將刀插進對方脖子，導致巴女送醫後因傷重不治。陳男行兇後駕車逃逸僅600公尺，就因撞倒機車遭警方壓制逮捕，目前戒護就醫中，後續將依殺人罪嫌送辦。警方調查，這起案件發生在傍晚5時許，地點位於忠明路、華美西街口。陳男與前女友先在忠明路119號前爆發激烈爭吵，隨後陳男竟掏出預藏的大小兩把刀，朝前女友瘋狂追砍。台中市消防局今天下午5時48分獲報，西區忠明路有一名男子持刀刺傷一名女性，經派遣救護車到場時，發現有2人受傷，其中31歲王男頭部受傷、意識清醒，另一名26歲巴姓女子呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，均送往中國醫藥大學附設醫院救治。巴女送醫後宣告不治，王男在醫院觀察。台中市警局第一分局獲報後，也立即派遣快打警力到場，在附近逮捕涉案的陳男，他因雙手有刀傷，送往國軍台中總醫院中清分院戒護治療。而陳男行兇後異常冷靜，從容開著白色轎車逃離現場，轉進巷弄時還撞倒一輛機車。現場目擊民眾表示，陳男車子開進死巷後，見無處可逃，竟自己下車趴地就逮，警方到場時，發現方向盤上全是血跡。警方初步調查，陳男與巴女為前男女朋友關係，雙方疑有感情糾紛，案發當時陳男駕駛小貨車到場，並持水果刀朝巴女揮砍，路人王男與37歲曾女上前阻止時，王男遭劃傷臉部。台中地檢署晚間獲報後，已立即指派檢察官指揮偵辦，將釐清陳男是否預謀犯案、兇器來源及確切行兇動機。陳男目前意識清醒，由警方戒護就醫中，全案朝殺人罪方向偵辦，並建請羈押陳男。