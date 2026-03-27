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民眾黨創黨主席柯文哲因京華城等案遭判刑17年，中國國台辦還幫發聲批台灣司法是綠色恐怖。然而，在徐春鶯案的起訴書中，揭露上海市統促會副主任孫憲曾三度告誡徐春鶯對柯案要「頭腦清醒、別介入」。評論員溫朗東今（27）日在政論節目《台灣向前行》直言，民眾黨顯然已成為中共統戰的重點對象，且中共對內部情資掌控詳盡，甚至早已斷定柯文哲的政治前途已經終結。溫朗東指出，起訴書內容曝光中共對民眾黨內部人事糾葛如數家珍，包括提醒徐春鶯防範蔡壁如的小動作，以及評價中央委員林富男對中方的態度。他質疑，若中共能提前掌握黃國昌將接任代理主席等內部動向，檢調應徹查黨內究竟是誰在向對岸通風報信，並釐清現任領導層與中國之間是否存在超乎尋常的關聯，甚至有染紅的疑慮。此外，溫朗東提到徐春鶯曾協助中共官員孫憲隱匿身分來台，期間不僅與國民黨副主席季麟連等人會面，更在國民黨主席選舉期間在台停留十天，直到人事分配完成後才離境。他形容這顯示不只是民眾黨，連國民黨的主席選舉都在中共統戰官員的監控之下完成，種種跡象顯示，中共對台灣在野黨的滲透與情資掌握的熟悉程度。