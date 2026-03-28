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美伊戰爭情勢再度變化，美國股市週五收盤大幅下跌，道瓊工業指數重挫793點，創下七個多月以來最低，正式進入修正期，台積電ADR在美股周五一片慘跌的盤勢中力撐；另一方面，布蘭特原油價格一度飆至每桶114美元，伊朗戰情隨時升溫。美股四大指數週五（27）日收盤，道瓊工業指數下跌793.47點，或1.73%，至45,166.64點；那斯達克綜合指數下跌459.72點，或2.15%，至20,948.36點；標普500指數下跌108.31點，或1.67%，至6,368.85點；費城半導體指數下跌128.20 ，或1.69%，至7,457.67點。個股表現部分，台積電ADR逆勢撐盤小漲0.1%，輝達下跌2.1%，股價正式跌破170美元，收盤來到167.52美元；美光股價開高走低小漲0.4%；其餘科技股包含Meta、Google母公司Alphabet、特斯拉、蘋果、微軟、甲骨文全跌。此外，被視為華爾街「恐慌指標」的CBOE波動率指數（VIX）上漲3.61點，收於31.05，為4月21日以來最高收盤水平。根據CNBC報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊透過伊朗國營媒體宣布，荷姆茲海峽已關閉，並補充說任何試圖通過這條重要水道的行為都將受到嚴厲懲罰。基礎設施資本顧問公司創辦人兼執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）表示，即使美國總統川普延長了最後期限，投資人現在也希望看到衝突得到真正解決，而不是聽到「或許」能得到解決。