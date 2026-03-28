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美伊戰爭持續一個月，油輪重要樞紐荷姆茲海峽是否開放備受關注，伊朗宣稱開放包含中國在內等5國可在准許下安全通行荷姆茲海峽，但昨日卻傳出兩艘中國貨櫃船被拒於海峽前掉頭折返回波斯灣內。中國財經媒體財新網27日報導指，中遠海運集運旗下兩艘2萬TEU（標準箱）型貨櫃船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號在接近荷姆茲海峽的安全走廊入口處突掉頭返航，在下午駛回荷姆茲海峽西側的波斯灣內區域，船隻處未載貨空船狀態，兩艘船原定行程為三月中旬從波斯灣航向馬來西亞，由於美以伊開戰、伊朗封鎖荷姆茲海峽滯留至今。「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號通過海峽時，標注船舶為「CHINA OWNER」(中資所有)，但仍被伊朗拒絕通過海峽，這與本周稍早伊朗宣稱將中國列為可通行國家有所出入。船舶追蹤網站MarineTraffic也顯示，中國遠洋海運集團旗下2艘貨櫃輪，試圖通過荷姆茲海峽時，在靠近伊朗南部阿巴斯港（BandarAbbas）約20英里的拉拉克島（Larak Island）附近迴轉掉頭。有趣的是，中媒財新因不明原因稍早下架了相關新聞。彭博指出，船舶透過標注「中國所有」來確保安全通行的做法已被使用過，包括一艘散貨船和一艘燃料運輸船曾成功通過海峽。這也是中遠海運船隻首次嘗試經由荷姆茲海峽駛離該區域。彭博提到，這兩艘在2月下旬進入波斯灣的貨櫃船，最終受益所有人被列為中遠海運發展股份有限公司，該公司是中國遠洋海運集團的子公司。數據顯示，這兩艘船懸掛的是香港船旗。