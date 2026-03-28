今（28）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大，北東地區仍有局部雨，宜蘭、花蓮有較大雨勢，周日好天氣，高溫上看33度，下周二起鋒面一波接一波影響，北部需要留意較大雨勢，鋒面影響期間易有短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。
今天天氣：東北季風影響 北東雲多偶雨
3月28日今天的天氣，北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；清晨彰化以北地區亦有零星短暫陣雨。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中南部局部地區
環境部提及，28日東北季風影響，環境風場為東北風至偏東風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：東北季風減弱！高溫上看33度
3月29日、30日天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，中南部日夜溫差大；東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，周日午後中南部山區有零星短暫雷陣雨，下周一午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，晚起鋒面接近，北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨。
高溫預測北部及宜花28~29度，中南部及臺東30~33度，澎湖27度，金門23~25度，馬祖19~22度；低溫預測北部及宜蘭19~20度，中南部、花東及澎湖21~23度，金門16~18度，馬祖13~15度
一周天氣：下周有兩波鋒面影響 清明連假天氣差
下周二、下周三鋒面通過，北部及東北部天氣稍涼；環境不穩定，水氣偏多，各地降雨機率高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，鋒面影響期間易有短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，花東、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
下周四至下周五另一鋒面接近，環境不穩定，需留意劇烈天氣現象；中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
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3月28日今天的天氣，北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；清晨彰化以北地區亦有零星短暫陣雨。
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中南部局部地區
環境部提及，28日東北季風影響，環境風場為東北風至偏東風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：東北季風減弱！高溫上看33度
3月29日、30日天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，中南部日夜溫差大；東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，周日午後中南部山區有零星短暫雷陣雨，下周一午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，晚起鋒面接近，北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨。
高溫預測北部及宜花28~29度，中南部及臺東30~33度，澎湖27度，金門23~25度，馬祖19~22度；低溫預測北部及宜蘭19~20度，中南部、花東及澎湖21~23度，金門16~18度，馬祖13~15度
下周二、下周三鋒面通過，北部及東北部天氣稍涼；環境不穩定，水氣偏多，各地降雨機率高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，鋒面影響期間易有短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，花東、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
下周四至下周五另一鋒面接近，環境不穩定，需留意劇烈天氣現象；中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。