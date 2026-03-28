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今鋒面減弱「週末起短暫回暖熱如夏」！下週二鋒面又來濕涼變天

但是下週二（31）日鋒面又來，北部、東半部轉有局部短暫陣雨或雷雨，週三（1日）仍受到鋒面影響，降雨範圍擴大至中部，氣溫漸漸下降、北台轉涼。

▲今鋒面減弱雨勢東移，明天開始至下週一回暖熱如夏，不過週二又有另一波鋒面來。（圖/中央氣象署提供）

雨勢不停歇連下整週！清明連假出遊可能泡湯

下週四至下下週日（4月2日至5日）鋒面在台灣附近徘徊、期間偶有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅

下週二、週三鋒面通過，北部及東北部天氣稍涼；環境不穩定，水氣偏多，各地降雨機率高

▲清明連假又有鋒面接近，要外出以及掃墓的民眾特別注意天氣狀況，雨勢恐怕要下到下下週一連假結束。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

下週四、五又有另一鋒面接近，環境不穩定，需留意劇烈天氣現象，清明連假天氣恐怕不佳