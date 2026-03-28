氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」表示，今（28）日鋒面雲系減弱，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，不過明天就會開始恢復晴朗的天氣，直到下週二又受到鋒面影響，接著清明連假天氣也不佳，鋒面的強對流時常時弱，雨勢恐怕要下到下下週一（4月6日）才會停歇。
今鋒面減弱「週末起短暫回暖熱如夏」！下週二鋒面又來濕涼變天
吳德榮表示，今天鋒面雲系減弱，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼、中南部白天仍偏熱，各地區氣溫分別為北部17至24度、中部18至30度、南部19至33度、東部18至29度。
吳德榮說，到了明日、下週一（29、30日）各地恢復晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，尤其下週一各地「晴熱如夏」；但是下週二（31）日鋒面又來，北部、東半部轉有局部短暫陣雨或雷雨，週三（1日）仍受到鋒面影響，降雨範圍擴大至中部，氣溫漸漸下降、北台轉涼。
雨勢不停歇連下整週！清明連假出遊可能泡湯
吳德榮提到，下週四至下下週日（4月2日至5日）鋒面在台灣附近徘徊、期間偶有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅，鋒面帶上的強對流消消長長，伴隨降雨也是有時強時弱，預計下下週一（6日）鋒面才會遠離，天氣開始好轉。不過模式對於強對流的位置及強度之模擬，則不斷調整、且各國模式並不一致，顯示模擬仍有變化、需持續觀察，莫急下定論。
中央氣象署也表示，週末短暫回暖後，下週二、週三鋒面通過，北部及東北部天氣稍涼；環境不穩定，水氣偏多，各地降雨機率高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，鋒面影響期間易有短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。
氣象署提到，下週四、五又有另一鋒面接近，環境不穩定，需留意劇烈天氣現象，清明連假天氣恐怕不佳，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮表示，今天鋒面雲系減弱，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼、中南部白天仍偏熱，各地區氣溫分別為北部17至24度、中部18至30度、南部19至33度、東部18至29度。
吳德榮說，到了明日、下週一（29、30日）各地恢復晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，尤其下週一各地「晴熱如夏」；但是下週二（31）日鋒面又來，北部、東半部轉有局部短暫陣雨或雷雨，週三（1日）仍受到鋒面影響，降雨範圍擴大至中部，氣溫漸漸下降、北台轉涼。
吳德榮提到，下週四至下下週日（4月2日至5日）鋒面在台灣附近徘徊、期間偶有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅，鋒面帶上的強對流消消長長，伴隨降雨也是有時強時弱，預計下下週一（6日）鋒面才會遠離，天氣開始好轉。不過模式對於強對流的位置及強度之模擬，則不斷調整、且各國模式並不一致，顯示模擬仍有變化、需持續觀察，莫急下定論。
中央氣象署也表示，週末短暫回暖後，下週二、週三鋒面通過，北部及東北部天氣稍涼；環境不穩定，水氣偏多，各地降雨機率高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，鋒面影響期間易有短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。