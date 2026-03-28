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美國和以色列與伊朗之間的戰爭已持續一個月，這場戰爭究竟要打多久備受關注，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週五向七大工業國集團（G7）外長表示，與伊朗的戰爭將再持續兩周，美媒Axios也提到，時間約落在2周到4周。根據法新社與BBC報導，盧比歐G7外長於法國舉行會議結束時表示，相關目標正在達成，而且進度超前。在談到美國總統稱伊朗希望進行的和平談判，卻遭伊朗方面否認，盧比歐表示確實曾收到一些訊息，但目前仍不清楚還有誰能代表該國出面談判。報導提到，川普政府高層官員一再表示，對伊朗的軍事行動將持續四至七週。隨著第四週即將結束，盧比歐提出的時間表與此前預測一致，不過他也補充說，這是「以週計，而非以月計」的問題。盧比歐強調，美國與伊朗體系之間有過訊息來往，但隨著伊朗高層官員不斷被擊斃，盧比歐直言，無論這個體系還剩下多少，顯示對方仍有意在部分議題對話；他也強調，無論美國是否派遣地面部隊，對伊朗的戰爭目標預計在未來兩週內完成。川普的中東特使威特科夫(Steve Witkoff)隨後表示，他對「本週」能舉行會談感到「抱持希望」。他提到，「我們已提出一份包含15項內容的協議，伊朗已經持有一段時間。我們預期會收到他們的回覆，而這將能解決所有問題。」在會談結束後發布的聲明中，G7外長呼籲必須永久恢復荷姆茲海峽安全且免收費的航行自由，而伊朗先前已為報復而封鎖該海峽，且試圖開始向部分船隻收取費用，以換取安全通行。伊朗國會議員也正在起草相關法案，但仍處於早期階段。盧比歐表示，這項聲明指的是伊朗威脅對船隻收取通行費一事。美媒Axios則引述三名直接知情人士說法提到盧比歐在G7外長會議的溝通細節，指稱盧比歐在G7外長會議上告知，有兩名伊朗官員希望與美國進行談判，但仍需要最高領導層批准。由於擔心手機被定位並遭暗殺，伊朗官員避免使用手機，這使中間人與他們溝通變得困難，也拖慢了溝通進度。盧比歐還在G7外長會議強調，美國不需要G7國家協助重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），但希望盟友在戰後加入一支海上特遣隊，負責該海峽的巡邏與維持秩序。或至少在荷姆茲海峽維持國際存在，向伊朗表達他們並沒有控制這條海峽，且在場所有人都同意這個論調。