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韓籍啦啦隊出席率最高是Mingo朴旻曙！超過80%出席率被球迷讚爆

結果由台鋼啦啦隊「Wing Stars」的朴旻曙奪下冠軍，在60場主場裡竟然排了高達50場的應援，出賽率高達了83.3%

▲台鋼啦啦隊「Wing Stars」的朴旻曙奪下韓籍啦啦隊應援出席率冠軍，在60場主場裡竟然排了高達50場的應援，出賽率高達了83.3%。（圖／박민서 Mingo FB）

有一種精神，不是偶爾燃燒，而是長時間穩定發光，而那種精神我會叫它「Mingo的精神」。

▲台鋼啦啦隊「Wing Stars」的朴旻曙應援出席率突破80%，不少球迷大讚她根本是「台鋼公務員」。（圖／Mingo IG）

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像是第二名的UniGirls「趙娟週」，也排了42場主場應援，出賽率也高達70%

季軍則是樂天女孩「廉世彬」，60場主場當中排了33場應援，出席率也有55%。

▲韓籍啦啦女神趙娟週續留統一獅，並轉簽新的經紀公司，上個賽季60場賽事他也拿下應援韓籍啦啦隊出席率第二名。（圖／翻攝自趙娟週IG@jjuya_o0o）

至於第四名則有三人並列，分別為李多慧、李雅英以及邊荷律，只輸給季軍的廉世彬一場，出席率也有53.3%

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