近日韓籍啦啦隊成員出席應援的班表受到關注，不少球迷也好奇哪位韓籍啦啦隊成員，在台灣應援的場次最高，結果經過臉書粉專「掰咖老師喇低賽」整理，發現出場數最高的是台鋼啦啦隊「Wing Stars」的朴旻曙（Mingo）；超人氣女神李多慧則是排在第四名、AI女神李珠珢則排名敬陪末座。相關結果讓不少球迷驚呆表示：「朴旻曙這個出席率根本是台鋼公務員了吧？」
韓籍啦啦隊出席率最高是Mingo朴旻曙！超過80%出席率被球迷讚爆
臉書粉專「掰咖老師喇低賽」經常分享許多棒球相關資訊貼文，近日整理出「韓籍啦啦隊應援出席率」，結果由台鋼啦啦隊「Wing Stars」的朴旻曙奪下冠軍，在60場主場裡竟然排了高達50場的應援，出賽率高達了83.3%，也是唯一突破50場、出席率超過80%的韓援，而且不只是主場，客場也能常常看到朴旻曙的身影，真的只有滿滿的respect！
「掰咖老師喇低賽」也表示，當一整季在60場主場裡面，看到了Mingo排了50場，再加上客場偶爾又會捕捉到她的身影，就有種她好像一直都在的印象。也許我們可以用很簡單的一句話形容：「也許不是因為她最耀眼，才被記住；而是因為她一直都在，所以球迷們習慣了她的存在。」「掰咖老師喇低賽」說，有一種精神，不是偶爾燃燒，而是長時間穩定發光，而那種精神我會叫它「Mingo的精神」。
不少球迷看了統計數據也心有戚戚焉表示：「Mingo真的讚，努力的程度真的沒話說了」、「我真的去看球賽都會看到Mingo，她根本是台鋼公務員」、「就算名氣不是最高，但這種離鄉背井的努力，球迷都能感受到，Mingo真的超讚」、「Mingo真的很棒，在高雄這麼炎熱的天氣，還能維持高檔出席率」、「有跳到5成以上都可以給尊敬了！Mingo跳到8成真的很拼，非常值得讚賞」。
6位韓援女神出席率破5成！李珠珢墊底「最新4月班表只有3天」
而除了冠軍Mingo朴旻曙之外，其實還有許多韓援成員出席率也蠻高，像是第二名的UniGirls「趙娟週」，也排了42場主場應援，出賽率也高達70%，統一獅球迷也因此有了「一天一娟週、週週趙娟週」的說法；季軍則是樂天女孩「廉世彬」，60場主場當中排了33場應援，出席率也有55%。
至於第四名則有三人並列，分別為李多慧、李雅英以及邊荷律，只輸給季軍的廉世彬一場，出席率也有53.3%，球迷經常都能在球場上看到她們的賣力應援。至於AI女神李珠珢則排名敬陪末座，應援22場只有33.7%的出席率，日前傳出她與韓職LG雙子隊告一段落後，將要把重心轉往台灣，結果4月開賽季最新班表出爐，出勤天數只有3天，讓球迷也大感錯愕。
「掰咖老師喇低賽」也做出結語提到：「總之，不只是Mingo，這些願意離鄉背井來到台灣的女孩，都很值得被珍惜，當然本土女孩也是，她們用笑容、用汗水、用一場又一場的站上場邊，陪著球迷走過一整個賽季的起伏，那些看似理所當然的應援，其實一點都不簡單，大家如果能多一點掌聲跟鼓勵，少一點情緒跟謾罵，大家的世界都會更美好的！」
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臉書粉專「掰咖老師喇低賽」經常分享許多棒球相關資訊貼文，近日整理出「韓籍啦啦隊應援出席率」，結果由台鋼啦啦隊「Wing Stars」的朴旻曙奪下冠軍，在60場主場裡竟然排了高達50場的應援，出賽率高達了83.3%，也是唯一突破50場、出席率超過80%的韓援，而且不只是主場，客場也能常常看到朴旻曙的身影，真的只有滿滿的respect！
不少球迷看了統計數據也心有戚戚焉表示：「Mingo真的讚，努力的程度真的沒話說了」、「我真的去看球賽都會看到Mingo，她根本是台鋼公務員」、「就算名氣不是最高，但這種離鄉背井的努力，球迷都能感受到，Mingo真的超讚」、「Mingo真的很棒，在高雄這麼炎熱的天氣，還能維持高檔出席率」、「有跳到5成以上都可以給尊敬了！Mingo跳到8成真的很拼，非常值得讚賞」。
而除了冠軍Mingo朴旻曙之外，其實還有許多韓援成員出席率也蠻高，像是第二名的UniGirls「趙娟週」，也排了42場主場應援，出賽率也高達70%，統一獅球迷也因此有了「一天一娟週、週週趙娟週」的說法；季軍則是樂天女孩「廉世彬」，60場主場當中排了33場應援，出席率也有55%。