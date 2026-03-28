我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李昌鈺曾多次返台，協助調查台灣重大刑事案件。（圖／美聯社／達志影像）

白曉燕命案震撼全台 李昌鈺協助釐清關鍵

世紀懸案再被提起 林宅血案未解

被譽為「華人神探」的國際刑事鑑識權威李昌鈺博士，於近日病逝，享壽87歲，他一生橫跨學術與實務領域，參與全球無數重大案件，以科學辦案改寫傳統刑偵模式，成為國際司法體系的重要代表人物。李昌鈺博士過去也曾多次回台協助調查重大刑案，曾參與白曉燕命案的鑑識工作，也曾調查過轟動全台的「319槍擊案」，就連電影《世紀血案》的原型林宅血案的鑑識專家「阿善師」謝松善也3度前往美國追隨他。李昌鈺過去曾受邀回台，參與1997年震驚社會的「白曉燕命案」鑑識工作，由於該案為重大綁架撕票事件，社會關注度極高，他透過專業技術分析現場物證，包含槍械與彈藥跡證，協助警方重建案發經過，為案件提供重要科學依據，也讓台灣鑑識制度逐步與國際接軌。除了白曉燕案，李昌鈺也曾參與劉邦友血案、彭婉如命案以及319槍擊案等台灣重大刑案調查，成為警方重要顧問，他的鑑識足跡更遍及全球，從美國辛普森案到911事件，皆能見到其身影，多年來累積的專業經驗，讓他在國際鑑識領域具有極高權威地位。近期因電影《世紀血案》引發討論，也讓台灣歷史懸案「林宅血案」再度受到關注。當年參與現場採證的鑑識專家「阿善師」謝松善曾坦言，因當時缺乏現場保全觀念，證據遭到破壞，導致案件至今難以偵破，該案也成為台灣刑事鑑識發展的重要轉捩點，凸顯科學證據的重要性。而阿善師在多年過去後，也曾多次飛往美國與李昌鈺碰面，3度追隨李昌鈺在他身邊學習鑑識科學。李昌鈺不僅是破案專家，更是教育者與制度推動者，他生前不僅培育無數鑑識人才，更是在全世界各地建立完整科學辦案觀念，對全球刑事體系產生深遠影響，隨著他的離世，外界再次回顧其一生貢獻，無論在國際案件還是台灣重大事件中，都留下不可抹滅的印記。