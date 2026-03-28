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辛普森案翻案關鍵

柯林頓外遇案關鍵採證

美國康州紐黑文大學（University of New Haven）發布消息，國際著名刑偵鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）博士於週五（3月27日），在其內華達州的家中去世，享壽87歲。李昌鈺在全球相當知名，曾調查過碎木機謀殺案、辛普森案以及美國前總統柯林頓外遇案，多起案件讓他聲名大噪，也曾參與台灣319槍擊案調查。李昌鈺於1975年加入紐黑文大學，並創立該校法醫學項目。他在該校任教超過50年，紐黑文大學校長佛瑞德里克森(Jens Frederiksen)表示，「李昌鈺博士是一位卓越非凡的人物，他對本校，以及對鑑識科學與執法領域的貢獻極其卓越且無可匹敵。他的影響透過他輝煌職涯中所培育的一代又一代學生與執法人員持續延續。他的精神長存。我們向他的家人以及所有哀悼他辭世的人致上最深切的慰問。」校方回憶，在李昌鈺傳奇般的職業生涯中，曾在美國全部50個州以及超過46個國家擔任鑑識專家，並在70多個國家進行演講。他曾擔任600個執法機構的顧問，並在美國及海外的刑事與民事法庭中出庭作證超過1,000次，其中最著名的是在辛普森案（O.J. Simpson case）中作證。在多起最受矚目的重大案件中，李昌鈺博士也提供了關鍵的調查協助，包含：JonBenét Ramsey murder case（瓊貝妮特·拉姆齊命案）Helle Crafts woodchipper murder（赫勒·克拉夫茲碎木機謀殺案）Laci Peterson case（拉西·彼得森命案）Chandra Levy death（錢德拉·利維死亡案件）Elizabeth Smart kidnapping（伊莉莎白·斯馬特綁架案）September 11 attacks（九一一事件的鑑識調查）Assassination of John F. Kennedy（約翰·甘迺迪遇刺案的重新調查）前美式橄欖球明星O.J.辛普森（O.J. Simpson），1994年因「辛普森案」而轟動全美，前妻妮可（Nicole Brown）在與他離婚兩年後，與其男性友人雙雙被發現陳屍於妮可的家中，警方初步調查研判辛普森嫌疑最大，律師說服警方同意辛普森在6月17日上午11時自首，然而，一旦凶殺案罪名成立，而且是雙重凶殺命案，很可能被判死刑。辛普森在當天並未現身，而是由好友兼辯護律師羅伯特·卡戴珊（Robert Kardashian）即為美國知名名媛「卡戴珊家族」的父親，代為宣讀訊息，「首先，大家要先知道，我與這樁謀殺案毫無關聯...不要為我難過，我很好」，接著就是一段至今仍在全球電視史上最戲劇的畫面，警方與辛普森上演追逐戰，甚至創下美國電視媒體收視率紀錄。辛普森被捕後遭指控謀殺了妮可與羅納德二人，警方認定現場調查的皮手套以及相關刀具都與辛普森所持物品吻合，他堅稱自己無罪，辛普森一方也找來夢幻團隊幫他打官司並駁斥警方調查，李昌鈺（Henry Lee）就是辛普森案的辯方鑑識專家，他也是康乃狄克州警方法醫科學實驗室主任，李昌鈺對檢方提供一段影片與一張照片中，質疑其中一個證物「血襪」已被汙染破壞，證物曾經遭到移動，經過一個多月的DNA化驗，發現襪子上的血是屬於受害者妮可，而非辛普森。此外，他與美國政治高層關係良好，與前總統柯林頓（Bill Clinton）私交甚篤，曾參與調查陸文斯基事件，針對柯林頓的精液採證，當時他受美國國會調查小組邀請參與調查。他在陸文斯基的一件衣服上發現了精液，後與柯林頓的DNA對比，鑒定結果一致，從而證實了柯林頓的婚外情，為調查提供了關鍵證據。他過去在公開談到該案時也曾笑稱，「每一個人都問我說，他拉鍊拉起來沒有，我說我怎麼會知道，這是洋裝，精液在哪裡？就在這裡，你做鑑識專家你可以到白宮去檢查總統的精液。」