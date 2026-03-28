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▲李昌鈺曾透露相信自己前世是和尚。（圖／美聯社／達志影像）

最年輕警長出身 遠赴美國成就巔峰

走遍各大宗教場域 強調信仰但不迷信

被譽為「華人神探」的國際鑑識權威李昌鈺，昨（27）日於美國家中辭世，享壽87歲，他一生投入刑事鑑識領域，足跡遍及全球，參與數千起重大案件，從美國辛普森案、911事件，到台灣319槍擊案等，都留下關鍵貢獻，他以科學證據推翻直覺判斷，建立現代鑑識標準，被視為全球司法體系的重要人物。事實上，鑑識科學仰賴高度科學，李昌鈺也曾坦言自己不信鬼神，但十分相信自己前世是和尚，小名更叫「解塵」，讓他傳奇且專業的身分更添有趣的色彩。李昌鈺1938年出生於江蘇，童年經歷家道中落後隨家人來台，之後考入警校並於1960年成為台灣史上最年輕警長，1964年赴美深造取得生物化學博士學位後，長期任教於紐黑文大學，並建立完整鑑識教育體系，他不僅在學術領域深耕，也曾擔任康乃狄克州警政高層，推動美國鑑識制度現代化。儘管長年與命案、刑案為伍，李昌鈺曾多次公開表示自己不相信鬼神，但對於人生與因果仍抱持開放態度，他曾透露小名「解塵」的由來與一段特殊經歷有關，據家人說法，他嬰兒時期啼哭不止，直到一名和尚到訪並稱其為「前世師父」他才停止哭泣，這段故事讓他對「前世」一說始終半信半疑，也成為外界津津樂道的逸聞。李昌鈺一生曾受邀至佛光山、法鼓山等佛教聖地演講，也曾走進基督教、天主教與猶太教教堂分享人生與鑑識經驗，他強調人可以有信仰，但不應過度迷信，更不該將命運寄託於祈求之中，他以科學理性看待世界，同時尊重宗教文化，展現出理性與人文兼具的思維。李昌鈺一生出版多本專書，培育無數鑑識人才，對全球刑事科學發展影響深遠，他不僅是科學辦案的代表人物，也以謙遜與理性態度面對人生與信仰議題，隨著他的離世，各界紛紛回顧其傳奇人生，無論是在法庭上還是學術界，都留下難以取代的地位與精神資產。