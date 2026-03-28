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民進黨宜蘭縣黨部昨（27）日正式通過徵召現任民進黨發言人韓瑩參選宜蘭市長，對戰現任國民黨籍市長陳美玲。縣黨部主委邱嘉進表示，為迎戰2026年大選，強化整體戰力布局，徵召韓瑩代表民進黨參選宜蘭市長，與宜蘭縣長參選人林國漳形成「強強聯手」戰鬥陣線，為宜蘭打造更有競爭力與希望的未來。邱嘉進指出，韓瑩長期站在公共事務與新聞輿情的最前線，具備優秀的媒體應對能力與政策論述能力，此次以「新人刺客」之姿投入市長選戰，是帶著對家鄉的情感與責任返鄉參戰，期許她將帶來不同以往的政治風景，也為地方注入更多活力與可能性。對於近期宜蘭選情備受外界關注，邱嘉進強調，林國漳正派溫暖、韓瑩專業清新，兩人攜手不僅是經驗與戰力的結合，更象徵宜蘭世代接棒、團隊升級的重要一步，面對宜蘭轉型發展的關鍵時刻，唯有結合專業與行動力才能提出真正貼近人民需求的政策，開創宜蘭下一個進步的新篇章。韓瑩1989年出生，本身為宜蘭子弟，輔仁大學經濟學系畢業，現於台大經濟系研究所進修碩士，過去擔任新聞記者、主播，她以清新形象與直球對決的風格，積極回應公共議題，長期關注地方發展與青年未來，這次回到宜蘭，更被視為一股為家鄉而戰的嶄新力量。