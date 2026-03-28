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台中市27日發生驚悚情殺案！30歲陳姓男子疑因求復合不成，當街持雙刀追砍26歲巴姓前女友，導致其傷重不治，另有一名熱心路人臉部也遭劃傷。據了解，行凶30歲陳姓男子疑從事金融保險業，因感情糾紛求復合遭拒，情緒失控持雙刀攻擊；死者巴女為北上工作的職能治療師，噩耗傳出令親友悲痛萬分，全案由警方偵辦中。根據警方調查，巴女與陳男曾交往，27日在忠明路與華美西街口，雙方疑似因感情糾紛在街頭爆發激烈衝突，陳男開車到場攔下巴女，當街要求復合未果，竟突然抽出兩把刀朝對方猛砍，巴女驚慌逃跑，仍遭追上攻擊，其中一刀直接刺入頸部要害，當場血流如注倒地不起，被害人臉部多處遭利刃劃破，頸部更遭長刀刺穿。事發當下，29歲王男與37歲曾女恰巧路過，見義勇為上前試圖制止暴行。過程中，王男臉部不慎遭波及劃傷，隨後與身受重傷的巴女一同被緊急送醫救治。陳男犯案後隨即駕駛轎車逃離現場，卻因誤闖狹窄巷弄受困，見無路可退便自行下車，遭隨後趕抵的警員強勢壓制逮捕。根據媒體報導指出，遇害的巴姓女子出身高雄，為了職業發展隻身北上台中，在當地醫院擔任職能治療師。身邊親友透露，巴姓女子平時工作認真，深得患者與同事喜愛。而，陳姓男子疑似因不滿巴姓女子提分手且堅決「拒絕復合」，才預謀攜帶凶器尋仇。目前台中警方已將陳姓嫌犯帶回偵訊，並封鎖案發現場進行鑑識蒐證，陳男的確切行凶動機及案件詳細經過，仍有待檢警進一步調查釐清。