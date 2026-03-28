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新竹市東區光復路一段昨（27）日晚間發生槍擊案件，根據初步了解，42歲李姓男子因懷疑蔡姓當鋪店長介入自己的感情，持槍闖入店裡引發衝突。警方到場制服兇嫌後，發現蔡男身中多槍，且遭手銬限制自由，緊急將其送醫，詳細事發原因仍待警方釐清。據了解，李男有槍砲前科，27日晚間前往新竹市區一處當鋪，並與店長發生爭執，期間李一度朝當鋪開槍，店長因此遭波及受傷。所幸警方趕抵，員警奮不顧身一個箭步奪槍，成功將李壓制在地，過程僅不到5分鐘，現場查扣改造手槍2把、子彈58顆及手銬1副，並將李帶回偵辦。而當時蔡姓店長已被手銬限制行動，且身體多處受傷，經初步檢查發現其身中4槍，警方立即通報救護車將受傷的店長緊急送醫搶救，治療後無礙。全案警詢後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將李移送法辦。