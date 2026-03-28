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瑞士公司調查的《2025 IQAir 全球空氣品質報告》24日出爐，該報告為「污染程度排行」名次越後空氣品質越佳，台灣相較於前次調查，從54名進步為74名，沒想到國民黨卻將該指標看錯，痛批台灣「暴跌20名」，更點名最髒前三名是台南、高雄、屏東東港。該說法鬧烏龍引發爭論後，國民黨刪文並道歉，稱將報告內容理解錯誤，這是繼上次用AI製圖恭賀經典賽國手後，國民黨文宣再次出包。國民黨昨發文指出，大家的呼吸道還好嗎？有種灰，真的讓人很無力。瑞士IQAir報告剛出來，台灣的空氣品質排名暴暴跌了20名。最諷刺的是，全台最髒的前三名：高雄、台南、屏東東港，全部都在南部。國民黨批評，民進黨在南部有許多支持者，換來的卻是「南電北送」跟「用肺發電」。為了保住那塊反核神主牌，民進黨關掉零排碳的核電，缺口就叫火電廠燃燒來補。這已經不只是政治問題，這是人命問題。國民黨說，-PM2.5濃度增加10，罹患肺腺癌風險比每天抽一包菸還高。肺癌健健保支出已經飆升到220億。這公平嗎？南部人的肺，難道是政客的免洗濾網嗎？不過，民進黨議員卓冠廷隨後則踢爆，謝謝國民黨提供笑話一則，他真的笑到無法自拔，由瑞士公司調查的《2025 IQAir 全球空氣品質報告》，台灣空氣品質在2025年排名全球74名、2024全球排名54名。卓冠廷說，關鍵來了！該報告為「污染程度排行」，名次越後代表污染越低、空氣品質越好，台灣進步了20名，原始資訊有寫、新聞也有寫，但為了打民進黨政府，國民黨連內文都不看就開罵。直接說台灣空氣品質退步，已經過了好幾個小時，國民黨還在當文盲，真的要被笑死。國民黨事後低調刪文，並在社群道歉稱，確實是夥伴們將報告內容理解錯誤，未來也將會針對所有辦公室同仁進行更謹慎的訓練與教育，同時也會持續的在在野黨的位置監督執政黨的所有行為與政策。在此深感抱歉，會加強內部審查作業，也說「感謝各位朋友跟我們一起關心台灣的空氣與能源」。