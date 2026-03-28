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▲李昌鈺博士參與過的案件包含美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案的重新調查。（圖／美聯社／達志影像）

▲李昌鈺病逝享壽87歲。（圖／美聯社／達志影像）

國際知名法醫科學家李昌鈺博士（Dr. Henry C. Lee）27日於美國自宅辭世，享壽87歲。他一生參與無數重大案件調查，足跡遍及全球，也曾在全球多地法庭作證超過1000次，是國際法醫鑑識領域最具代表性的人物之一。也參與過國內最知名案件即是319槍擊案調查，親自帶領團隊來台灣調查「兩顆子彈」的槍傷真偽。李昌鈺博士曾在美國50州及超過46個國家擔任法醫專家，曾為600個執法機構擔任顧問，並在70多個國家演講。他不只是法庭上的專家證人，也長年活躍於警方、司法與學術體系之間。李昌鈺生涯中最廣為人知的高知名度案件之一，就是曾參與美式足球明星辛普森（O.J. Simpson）案。此外，他也協助調查多起震驚世界的重大社會案件，包括美國911事件法醫鑑識調查，以及美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案的重新調查。其他重大案件還包括瓊貝妮．雷姆齊（JonBenét Ramsey）命案、赫勒．克拉夫茨碎木機命案（Helle Crafts woodchipper murder）、拉西．彼得森（Laci Peterson）案、錢德拉．利維（Chandra Levy）死亡案，以及伊莉莎白．史瑪特（Elizabeth Smart）綁架案等。其中還包含台灣的「319槍擊案」，此案件被認為對於隔日舉辦的第11任正副總統選舉投票產生影響。槍擊案即是發生於2004年3月19日，當時尋求連任的總統陳水扁與副總統呂秀蓮在台南市掃街拜票時遭槍擊，造成兩人受傷。該案因為發生在投票前夕，對選情造成重大影響。當時李昌鈺帶領團隊來台灣調查「兩顆子彈」的槍傷真偽，以雷射彈道分析確認子彈由車外射入的客觀物理證據，排除自導自演嫌疑。並由現場發現「實心銅彈頭」且有特殊機器印，確認犯嫌為陳義雄。不過案發不久後，因為陳義雄被發現陳屍於安平港區，以至於各界對於真相至今仍有不同聲音。