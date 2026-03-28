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▲李昌鈺被譽為「鑑識界的一代宗師」、「華人神探」，對全球鑑識體系影響深遠。（圖／美聯社）

國際鑑識權威李昌鈺美國時間昨（27）日在內華達州家中安詳辭世，享壽87歲，他多年前受訪時表示，自己已經安排好身後事，不僅遺囑寫好，也決定捐出所有器官，不過唯獨眼睛要留下，「我還是要靠眼睛吃飯。」12年前，李昌鈺接受《世界日報》專訪，透露很多人都想要行銷他，邀他出版回憶錄，但自己還沒有想法，接著提及對死亡的看法，坦言已經寫好遺囑，連火化、骨灰都已經做好安排，且所有器官都要捐出，「除了眼睛，假如有天堂地獄，我還是要靠眼睛吃飯。」李昌鈺被譽為「鑑識界的一代宗師」、「華人神探」，尤其對全球鑑識體系影響深遠，他生前參與過46個國家、美國50州、超過8000件刑事案件，出庭作證1000多次，曾經調查多件轟動世界的知名案件，包括美國的OJ·辛普森案、甘迺迪總統遇刺重啟調查、911恐怖攻擊事件、克林頓性醜聞案、台灣的劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案及319槍擊案等。此外，李昌鈺也分享過自己一貫的辦案原則，強調讓「物證說話」、「現場就是最好的老師」，更說「我一生只做一件事，就是使不可能變為可能」，也引用福爾摩斯所說：「如果你能排除所有不可能的因素，剩下的，無論多麼不可思議，那也是真相。」