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國際的法醫鑑識專家李昌鈺博士27日在美國內華達家中去世，享壽87歲。李昌鈺任教多年的紐黑文大學（University of New Haven）與家屬共同公布悼念文，李昌鈺在一生中，最感謝姊姊Sylvia在她求學和職場生涯給予相當大的幫助。美國檢察官過去也曾向媒體提及，李昌鈺的出現，翻轉了美國法界對鑑識的理解。紐黑文大學在官網的悼念文中提到，李昌鈺博士在該校擔任教超過50年，並創立該校的鑑識科學課程，將其從一間僅配備一套指紋工具的小教室，發展成為國際知名的多學科學術系所，被公認為全美最優秀的鑑識科學教育單位之一。李昌鈺在1998年創立「李昌鈺鑑識科學研究所」（Henry C. Lee Institute of Forensic Science），2010年，學校為該研究所啟用一棟最先進的新館，這是一座三層樓、占地15,000平方英尺的設施，配備最尖端的鑑識科技，包括犯罪現場中心、高科技鑑識室、危機管理中心，以及最先進的學習中心。在學校任教期間，李昌鈺同時擔任康乃狄克州首席鑑識專家，並於1978年至2000年間擔任 康乃狄克州警政廳刑事實驗室主任兼首席鑑識專家；1998年至2000年間，他亦擔任該州公共安全廳廳長與州警察總監。2000年至2010年間，他擔任科學服務部榮譽主任。康乃狄克州退休州檢察官加爾文（Mary Galvin）過去曾向紐約時報透露，「他所做的一切，徹底改變了警察與刑事司法專業人員對鑑識知識的理解」。紐黑文大學校長佛瑞德里克森(Jens Frederiksen)表示讚許，「李昌鈺博士是一位非凡的人物。他對本校、鑑識科學以及執法領域的貢獻卓越且無可比擬。他在輝煌職涯中所影響的一代又一代學生與執法人員，使他的精神得以延續。我們向他的家人以及所有哀悼他的人致上最深切的慰問。」校方回憶，李昌鈺曾於1991年冬季畢業典禮與2025年春季畢業典禮擔任致詞嘉賓，當時他向畢業生表示，「你們也必須了解正向思考的重要性。只要堅持並相信自己，沒有任何障礙是無法克服的」；並提及李昌鈺的座右銘是，「化不可能成為可能。」李昌鈺為家中13名子女中的第11位。他特別感謝姊姊 Dr. Sylvia Lee-Huang 在其求學與職涯期間給予長期支持。他過去也曾表示：「沒有姊姊的支持，就不會有今天的他。」李昌鈺的家人則在悼念文中表達，李昌鈺一直以來致力於回饋社會，多年來將其演講酬勞及重要捐款回饋社會，並不希望舉行追悼會或紀念儀式。