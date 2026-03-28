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李昌鈺參與調查未破懸案一：劉邦友血案

導致地上的血跡、鞋印、彈殼位置等全部都被踩踏破壞殆盡，後續鑑識困難重重。

李昌鈺參與調查未破懸案二：彭婉如命案

但是因為當時相關跡證對比DNA資料庫並沒有符合者，因此懷疑兇手沒當兵也沒有計程車駕照。

但因為當時監視器畫質極差，李昌鈺將畫面送到美國國家航空暨太空總署解析，結果也只能辨識出第一個字可能是「Y」

2大懸案點醒台灣辦案致命缺失！李昌鈺貢獻影響不小

「命案現場必須拉起黃色封鎖線，除了鑑識人員、法醫以及指揮檢察官誰都不准進去（包含高階長官）的鐵律」；另外則是「全面建立嚴謹的刑案現場封鎖與科學鑑識SOP，大幅擴編了刑事鑑識中心與指紋、DNA 資料庫」

▲李昌鈺小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製作）

被譽為「華人神探」的國際鑑識泰斗李昌鈺，27日於美國內華達州住家安詳辭世，享壽87歲。他的一生參與調查全球多起重大刑案，也曾經返台調查過幾個重大案件，像是劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案、319槍擊案等。其中「劉邦友血案」以及「彭婉如命案」雖然有李昌鈺的參與，但因為當時時空背景體制不完全，導致案件至今無法偵破，留下遺憾，也因為如此讓台灣辦案體制有更全面的改善。該起事件是發生在1996年11月21日，時任桃園縣長劉邦友官邸發生槍擊殺人案，造成8死1重傷的慘劇，是台灣歷史上唯一縣市首長任內遇害的案件。案發後鑑識人員到場時，犯罪現場因為急救人員急於搶救被害人，結果現場遭到嚴重破壞，大批警消、地方官員甚至媒體都湧入命案現場，唯一的倖存者鄧文昌因為腦部嚴重受創，記憶受損也無法作證。雖然李昌鈺曾經返台參與調查採集到新跡證並重建現場，但因為現場破壞實在嚴重，當時就表示破案機率不足55%，也讓此案懸宕將近30年仍未偵破。1996年11月底，也就是劉邦友事件過後9天，時任民進黨婦女部主任彭婉如在高雄失蹤，三天後她的遺體在高雄鳥松鄉被發現，身中多刀被殺害後棄屍，一系列追兇調查就此展開，專案小組先在附近芭樂園採集到檳榔渣、菸蒂及不完整血掌紋和部分指紋，並在東港大橋下發現彭婉如的遺物，後來透過監視器發現一輛載走彭婉如的計程車（福特天王星），，直到隔年3月20日才將車牌鎖定還原，發現該輛車是贓車，在命案發生前1天被竊，而且3天後就被發現自撞高屏大橋，而疑似偷車賊則慘死在車中，遺體已被火化，贓車也火速被報廢，根本就無法比對，彭婉如命案自此成為懸案。兩起案件的發生，也讓台灣的辦案過程以及體制受到社會的關注，雖然都未偵破，但因為有了李昌鈺的加入，當時他對台灣警方的嚴厲指責和科學辦案觀念的灌輸，可以說是點醒台灣辦案過程的重大缺失。因為有了劉邦友「現場遭破壞」的以及彭婉如命案「DNA資料庫不足」的案例，台灣警政署痛定思痛，開始嚴格落實辦案過程的改革。其中包括，同時也催生了《性侵害犯罪防治法》的火速通過，以及全台廣設街頭監視器的治安政策。可以說，現在台灣警方成熟的CSI鑑識技術，就是這兩起案件所帶來的進步，李昌鈺的提點也在之中有巨大影響。