我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前立委蔡正元遭控侵吞阿波羅公司2.8億元資產，被依業務侵占罪判刑3年6月定讞，他昨（27）日上午赴台北地檢署執行科報到，後由北檢送往台北監獄執行，將在監所內度過首夜，而他第一天晚餐是藥燉排骨、鹹酥雞心、炒青菜和紫菜湯，今（28）日早餐則是紅茶、白饅頭、藍莓果醬、稀飯、蔭瓜、甜納豆。前總統馬英九等人2005年間，為了解決國民黨產問題，處分中影、中視、中廣黨產，因涉嫌賤賣而遭檢方起訴，但馬英九與中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清2025年12月二審無罪，蔡正元因業務侵占罪判刑3年6月定讞，成為三中案唯一有罪的被告。根據北監公布的當月伙食菜單，蔡正元入監首日中餐為香菇油飯、茶葉蛋與燒仙草；晚餐則為藥燉排骨、鹹酥雞心（或紅燒獅子頭版本）、炒青菜及湯品（紫菜湯或海帶湯）。隔日早餐安排紅茶、白饅頭搭配藍莓果醬，另有稀飯、蔭瓜與甜納豆，菜色曝光引發外界關注。台北監獄表示，是否有特定人士入監屬於個資，依法不便對外說明。不過依照新收流程，監所會先查驗押票、執行指揮書與收容文件，核對身分無誤後，進行全身及隨身物品檢查，除必要生活用品外，其餘金錢與貴重物品將由機關保管或通知家屬領回，並同步檢查是否有疾病或外傷，完成相關文件後分配舍房。