周日至下週一（29日、30日）兩天天氣回穩！各地氣溫逐日回升轉暖，白天舒適到偏暖，建議可以提早進行掃墓，因為下周二起鋒面一波接一波影響，尤其是清明連假期間，春雨訊號顯著，並有伴隨著強風或雷電等劇烈天氣發生機會，清明連假恐在雨中度過。
週末至下週一天氣回穩！清明連假春雨狂炸
林得恩透過臉書「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，未來2週，臺灣附近850hPa的溫度普遍均較氣候平均值來的略高。其中，尤其是3月底的30日、31日氣溫升幅最大，天氣轉熱，連北部也會有感。
另一方面，由於自下周二（31日）起，環境水氣增多，降雨訊號增強；尤其是，在清明連假期間（3日至8日）期間，春雨訊號將會最為顯著，並有伴隨著強風或雷電等劇烈天氣發生機會。這幾波春雨接力，對於西部水情，具有一定程度的緩減效益。
下週二變天轉雨！清明連假天氣差
氣象粉專「天氣風險」分析師林孝儒表示，下週二至下週三鋒面通過，環境水氣增多，天氣轉趨不穩定。中北部至東部將轉為陰有短暫陣雨或雷雨，氣溫也會因降雨及較涼空氣影響而下滑，高溫降至22–25度、低溫約17–20度，變天感受明顯。南部受鋒面影響相對較小，仍以晴時多雲為主，但雲量會增多，高溫約28–31度、低溫約22–24度。
下週四鋒面遠離後，天氣短暫趨於緩和，上半天降雨較少、氣溫略為回升；不過下半天起隨著北方新一道鋒面再度建立，水氣又有增多趨勢，午後山區也可能受熱力作用影響，出現局部熱對流並伴隨局部降雨。
下週五至週六受新一波鋒面通過影響，各地降雨機率再度升高，有短暫陣雨或雷雨機會，且這一波影響範圍可能較廣；西半部尤其要留意雷雨發生時可能伴隨短時較大雨勢及強陣風。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林得恩透過臉書「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，未來2週，臺灣附近850hPa的溫度普遍均較氣候平均值來的略高。其中，尤其是3月底的30日、31日氣溫升幅最大，天氣轉熱，連北部也會有感。
另一方面，由於自下周二（31日）起，環境水氣增多，降雨訊號增強；尤其是，在清明連假期間（3日至8日）期間，春雨訊號將會最為顯著，並有伴隨著強風或雷電等劇烈天氣發生機會。這幾波春雨接力，對於西部水情，具有一定程度的緩減效益。
氣象粉專「天氣風險」分析師林孝儒表示，下週二至下週三鋒面通過，環境水氣增多，天氣轉趨不穩定。中北部至東部將轉為陰有短暫陣雨或雷雨，氣溫也會因降雨及較涼空氣影響而下滑，高溫降至22–25度、低溫約17–20度，變天感受明顯。南部受鋒面影響相對較小，仍以晴時多雲為主，但雲量會增多，高溫約28–31度、低溫約22–24度。
下週五至週六受新一波鋒面通過影響，各地降雨機率再度升高，有短暫陣雨或雷雨機會，且這一波影響範圍可能較廣；西半部尤其要留意雷雨發生時可能伴隨短時較大雨勢及強陣風。