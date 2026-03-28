我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會人事風波延燒，遭前總統馬英九委託處理前幕僚蕭旭岑、王光慈財政紀律案的國安會前秘書長金溥聰首度發聲，稱檢舉資料並非先給他，他是受馬英九委託，更嗆告媒體、名嘴別影射「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相」。前立委邱毅今（28）日則槓上金溥聰和馬英九，質疑金是基金會什麼人可以強闖執行長辦公室？更批馬不能以老人失智規避法律責任，馬英九為什麼那麼急？直呼他把基金會當個人私產，違反現代法治只是醬缸陋習。前立委邱毅今在臉書發出長文，直指金溥聰昨天發出的聲明，威脅著要向媒體和名嘴提告，也譏諷部分媒體和名嘴很孬，不敢指名道姓的批評他，挑釁味道極濃，也指出這項風波的主導者和發動者是馬英九，他只是受馬英九委託來執行而已。邱毅質疑，蕭旭岑、王光慈的執行長是董事會任命的，在任期結束前要他們打包走人，必須經由董事會通過的程序，並不是董事長一個人說了算。2月25日當天，金小刀有權力闖基金會，強迫蕭王兩人辭職嗎？金溥聰是基金會的什麼人，他有那麼大的權力，可以強闖執行長辦公室？邱毅更點出，根據報導馬英九曾來到衝突現場，但不置一詞就離開，所以馬英九是知情並主導，不能以老人失智就規避法律責任，至少他坐視外人進入辦公場所滋擾，應該是確定的事。邱毅質疑，昨天上午10點30分，基金會才召開董事會。所以在2月25日衝突事件發生時，馬英九是跳過董事會程序就要蕭王走人，這是合法的程序嗎？何況委託基金會外人來處理，而不是由基金會董事提案，難道在馬英九的心中，基金會是他一個人說了算，董事會只是個對外的擺設，華美的包裝而已。邱毅也直言蕭旭岑危機處理能力太差，2月25日的衝突現場，蕭王兩人應該現場直播，並第一時間報警，因為有外人強闖基金會辦公室，要強逼執行長走人。而且離職員工，也就是隨扈，還與執行長出現拉扯。有沒有涉及傷害或性騷擾呢？這些媒體的報導若屬實，此事件已涉及非法闖入辦公場所及傷害罪，警方應以現行犯逮捕強行闖入者，王光慈應該到醫院做驗傷程序。「馬英九為什麼那麼急？」邱毅認為，馬是法律專家，又做過大大的官，這件人事風波的合理程序，是不是該透過董事會決議，要蕭王解除基金會執務，若存在嚴重違反財政紀律，也該把調查報告交由董事查閱，若董事同意可移送司法檢調處理。邱毅感嘆，馬英九犯了同樣錯誤，2013年馬王政爭時，馬英九原本穩居勝券，特偵組已取得王金平司法關說的証據，但也因為便宜行事而功敗垂成，這次是官場的陋規惡習，董事長常把基金會當成個人私產，想要誰滾蛋，誰就得滾蛋。外面找個親信回朝，就可揮舞小刀肆無忌憚的東砍西砍，殊不知這種便宜行事的做法，根本違反現代法治的遊戲規則，這只是封建社會的醬缸陋習而已。