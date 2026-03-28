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▲李昌鈺（中）2019年曾帶妻子蔣霞萍（左二）返台，出席電影記者會。右二為李昌鈺姊姊。（圖／NOWNEWS資料照）

▲李昌鈺小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製作）

享壽： 87 歲（1938/11/22 - 2026/03/27）





87 歲（1938/11/22 - 2026/03/27） 地位： 國際刑偵鑑識權威、美國紐黑文大學（UNH）終身教授。





國際刑偵鑑識權威、美國紐黑文大學（UNH）終身教授。 出身背景： * 江蘇如皋出生，幼年隨母親遷往台灣。



父親李浩民於 1949 年「太平輪事件」中不幸遇難，由母親獨立拉拔 13 名子女長大。





* 江蘇如皋出生，幼年隨母親遷往台灣。 學歷巔峰： * 中央警官學校法學士（曾任台北市史上最年輕警長）。



美國紐約大學（NYU）生物化學博士。





* 中央警官學校法學士（曾任台北市史上最年輕警長）。 重要成就： * 創立紐黑文大學法醫科學系。



曾任康乃狄克州警政廳廳長（為美國史上首位州級華裔警政首長）。





* 創立紐黑文大學法醫科學系。 婚姻狀況： * 元配 宋妙娟： 攜手走過 55 年，於 2017 年病逝。



現任妻子 蔣霞萍： 2018 年李昌鈺以 80 歲高齡迎娶企業家兼作家蔣霞萍，兩人的黃金愛情引發社會廣泛關注與討論。





* 攜手走過 55 年，於 2017 年病逝。

碎木機謀殺案 (1986)： 在「無屍體」的情況下，透過細微的人體組織碎片達成定罪先例，正式奠定其國際鑑識權威地位。





在「無屍體」的情況下，透過細微的人體組織碎片達成定罪先例，正式奠定其國際鑑識權威地位。 辛普森案 (1994)： 靠著精密的「血跡實驗」挑戰執法程序的瑕疵與正義，助辛普森（O.J. Simpson）獲判無罪，引發全球法治觀念震盪。





靠著精密的「血跡實驗」挑戰執法程序的瑕疵與正義，助辛普森（O.J. Simpson）獲判無罪，引發全球法治觀念震盪。 911 恐怖攻擊 (2001)： 臨危受命協助鑑定世貿中心遺址的罹難者遺體，展現高度專業與人文關懷。





臨危受命協助鑑定世貿中心遺址的罹難者遺體，展現高度專業與人文關懷。 319 槍擊案 (2004)： 針對關鍵彈頭進行精密鑑識，其調查報告直接衝擊當時的台灣政局，成為本土最知名的鑑識案例。





神探李昌鈺過世，享壽87歲 。其 80 歲時再婚小 18 歲妻子蔣霞萍的往事再度引發熱議。李昌鈺的第二任妻子蔣霞萍背景驚人，不僅是服裝企業家，更曾為夫撰寫長篇小說《大偵探》，還透露李昌鈺是「極致浪漫的人」。兩人在指間畫墨水婚戒、寄送壓花的數據，見證了傳奇人物鐵漢柔情的一面 。李昌鈺博士在刑事鑑識界具備至高權威，曾參與辛普森案、碎木機謀殺案等舉世矚目案件，但在冷冰冰的數據與證物之外，他在情感世界中卻展現了極其細膩且真誠的一面 。 2018 年， 80 歲的李昌鈺在經歷喪妻低潮後，與相識多年的蔣霞萍在美國康州低調完婚。這場婚禮捨棄了華麗的鑽戒與鋪張排場，兩人別出心裁地用黑色墨水筆，在彼此的無名指上「畫上婚戒」。這種超越物質的承諾，在當時不僅引發廣大社群共鳴，更展現了熟齡愛情中，對於彼此最純粹的心靈依靠 。蔣霞萍並非單純的幕後家屬，她的背景在商界與文學界皆極具權威 。身為嘉迪源集團的董事長，她在服裝產業累積了卓越的經營能力；而在文學領域，她更耗時多年，以李昌鈺為原型創作出長達 85 萬字的長篇小說《大偵探》。這不僅是對伴侶職業生涯的深度致敬，更讓兩人在專業與情感上達成深度共鳴。蔣霞萍曾透露，李昌鈺在生活中是一位「浪漫極了」的人。即便研究壓力巨大，他依然會保持著寄送親手製作壓花、寫詩的習慣，將科學家的嚴謹轉化為對伴侶的萬種柔情。現年約 69 歲的蔣霞萍，在李博士晚年不僅提供了高質量的陪伴，更是其整理龐大學術遺產的重要推手，將個人的行政與文學才華，全心投入於對神探傳奇的守護 。「李昌鈺的一生在追求真相，而我則在守護這份真相背後的溫度。」蔣霞萍曾對李昌鈺發出深情宣言，這份由妻子守護至最後一刻的溫情，無疑是他傳奇一生中最柔美的終章。