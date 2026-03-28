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▲前立委游毓蘭透露李昌鈺在去（2025）年時於上海病倒。（圖／翻攝自游毓蘭臉書）

有「華人神探」稱號的國際鑑識泰斗李昌鈺（Henry C. Lee），傳出昨（27日）於美國內華達州住家安詳辭世、享壽87歲。李昌鈺生前參與多起重大刑案，如今傳出逝世的消息後，讓外界相當震驚。前立委游毓蘭今（28日）也在臉書上發文悼念，貼出多張和李昌鈺的合照，並連續發了3篇貼文喊：「老師啊，老師，我想你了！」更透露李昌鈺在去（2025）年11月於上海病倒。在李昌鈺逝世的消息傳出後，前立委游毓蘭今（28日）也在臉書上發文，提到要不是李昌鈺在去（2025）年11月時於上海病倒，「我一直相信他會活到120歲，他家可是有百歲人瑞的基因。」而她也感謝李昌鈺，終其一生平反冤案、公平正義而努力，「突然有濃濃的『天不生仲尼，萬古如長夜』的感覺，謝謝您來世上走了一回。」此外，游毓蘭也貼出多張和李昌鈺的合照，感嘆：「老師啊，老師，謝謝您此生為人類、為鑑識科學做出的貢獻，我想你了！」回顧李昌鈺這一生，出生於江蘇省南通市的他，在1949年前後和父母親一同遷往台灣，但父親不幸在「太平輪沉沒事件」中遇難，這也導致李昌鈺家經濟狀況困難，促使其投考公費警校，於1960年順利取得中央警官學校行政警察學系取得法學學士學位，並於台北市政府警察局工作，年僅22歲便晉升警長。李昌鈺鑑識過多起重大案件，包括甘迺迪總統遇刺事件、911恐怖攻擊的鑑識工作等，另也數度回台協助鑑識劉邦友血案、白曉燕命案及319槍擊案等。