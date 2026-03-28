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台灣增購的海馬士多管火箭系統首期款項將在月底到期，國防部戰規司司長黃文啟極力與美方溝通，但面對在野黨立委質疑，他無奈在立法院哽咽掩面。對此，行政院長卓榮泰今（28）日表示，黃中將壓力之大，在國會留下英雄淚，國會議員於心何忍？希望在野黨的委員們看清國家的需求，看清國際的局勢。卓榮泰上午出席高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，被問到黃文啟因軍購被擋流淚一事時表示，看到的是軍人本色跟一位將軍的無奈。卓榮泰說，國家的戰士是能在沙場上國保衛國家的，無奈看到是，將軍為了完成其使命，卻在國會裡面淚灑議場，「我們覺得非常的心酸，這應該是我跟顧部長該做的工作，我們會持續的努力」。卓榮泰提到，黃中將深受國家的重任，一方面要在期限之前向美方爭取更多的彈性，一方面要在國內爭取國會通過特別條例或者做更多的授權，雙方的壓力之大，在國會留下英雄淚，國會議員於心何忍？黃中將心有不甘。卓榮泰表示，黃中將的心情他能知道，為國家採購先進、必須的防衛國家的武器，其心情就好像父母親要為小孩子買一罐牛奶一樣，在最後的時間是那麼地心酸、那麼地努力、那麼地無奈。卓榮泰呼籲，誠摯地希望站在「國家一體、國防不能等、國防不能打折」的大前提之下，國會議員在最後的時段，希望在野黨的委員們看清國家的需求，看清國際的局勢。此外，卓榮泰也感嘆，竟然有媒體用「將軍的眼淚？還是鱷魚的眼淚？」在影射、在誤解黃中將的行為，讓人非常的不平，也很憤恨。卓榮泰強調，希望媒體大家要站在國家的立場，國家需要媒體公正的報導，跟國家需要國軍採購足夠的武器是一樣的，台灣才能夠面對國際情勢、面對對手頻繁的挑釁，保衛國家是大家共同的責任。