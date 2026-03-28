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台鐵昨天因樹林至鶯歌間電力故障，導致列車大誤點至凌晨，估計昨天總共有列車201車次誤點，累計延誤2萬550分鐘，也引發不少民眾抱怨。台鐵下午先搶通單線，深夜尚未搶通雙線。台鐵今（28）日表示，經全力搶修及測試後，已於今天首班車起全線正常行駛，對於造成旅客不便，深感歉意。台鐵昨日上午山佳-鶯歌間電車線被扯斷，長時間搶修仍無法恢復，造成西部幹線大誤點。由於昨日適逢週五，列車延誤也導致大批民眾無法順利搭車，部分車站擠滿旅客，也引發不少民眾抱怨。台鐵直至昨天深夜，還未能搶通雙線，在經全力搶修及測試後，台鐵今天發布新聞稿表示，已於今天首班車起全線正常行駛，造成旅客不便，表達深致歉忱。根據台鐵統計，昨天山佳至鶯歌電力設備故障，影響列車201列，累計延誤2萬550分鐘。台鐵公布退、換票規定，因受事故影響而中止乘車的旅客，得憑票自發生日起1年內請求退還票價，並免收退票手續費。因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票1張，定期票得免費延長使用期限1日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。