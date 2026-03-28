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▲朱寶意（右）在IG曬出當年拍片被吳宇森臨時叫去當場記的畫面。（圖／IG @ emilychu1031）

1986年的港片《英雄本色》，至今仍是影迷心中永遠的經典，戲中飾演張國榮女友「Jackie」的息影女星朱寶意，日前在社群平台分享當年的幕後側拍照，引發熱烈討論。現年65歲的她雖已淡出銀幕多年但氣質依舊優雅，29歲的女兒更是繼承了媽媽的美貌，目前以模特兒身分闖蕩演藝圈，母女同框的畫面被網友們大讚基因強大。朱寶意近日在個人IG上傳了一張珍貴的同框照，畫面中她與導演吳宇森、張國榮及狄龍並肩而立。她感性發文：「多美好的回憶」，更透露當年拍戲空檔曾被吳宇森導演「抓去做場記」，照片中她拿著場記板的模樣清純動人，勾起無數影迷的回憶。出生於台灣、十歲移居美國的朱寶意，成年後返台以模特兒身分出道，隨後赴港發展並加盟嘉禾電影。憑藉脫俗氣質，她成為80年代紅極一時的女星，也是早期的玉女掌門人。在短短十年的演藝生涯中，她累積了超過三十部作品，除了《英雄本色》系列，也曾在《龍的心》中飾演成龍女友，更與周潤發等多位巨星合作，甚至一度傳出周潤發曾追求過她，可見當年迷人的風采魅力驚人。演藝事業後期，朱寶意曾想嘗試轉型，與湯鎮業演出大膽床戲，並接拍三級片《聊齋之慾焰三娘子》，可惜並未讓事業再創高峰。1994年拍完《神劍》後，她選擇低調引退。據悉，當年她與一名上海富商相戀生女，事後卻震驚發現對方早有家室，個性剛毅的她無法接受小三身分，斷然選擇分手並獨力撫養女兒，成為一名單親媽媽。如今65歲的朱寶意過著深居簡出的生活，日前她與女兒恩慈一同慶祝生日，照片中的她優雅氣質不減當年。最引人注目的是，女兒恩慈完美遺傳了媽媽的深邃五官與高挑身形，目前身兼平面設計師與模特兒。母女倆的神似氣質，讓大批網友盛讚「女神基因太強」。