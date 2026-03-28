清明連假快到了！各大超商咖啡優惠出爐，7-11自4月1日起APP行動隨時取精品美式、精品拿鐵買7送7，門市還有指定咖啡41元，包括特大杯厚乳拿鐵41元，下殺4.8折比買一送一便宜；全家今起門市則有阿里山極選綜合美式、阿里山極選綜合拿鐵買一送一。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月27日起至3月29日
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾珍珠奶茶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾精品香椰厚拿鐵2杯120元，5.7折（原價110元、特價60元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵任2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
📍APP｜3月25日至3月31日
◾特大杯美式買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾特大杯拿鐵買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／檸檬紅買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
📍APP｜3月30日至4月8日
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7.1折（原價60元、特價42元）
◾風味飲系列指定冰飲任選18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶任選20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里檸檬咖啡16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵16杯888元，6.2折（原價90元、特價56元）
📍門市｜3月30日至4月2日
◾特大杯厚乳拿鐵41元，4.8折（原價85元、特價41元）
◾特大濃萃美式41元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾特大濃萃拿鐵41元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾中杯精品美式41元，5.1折（原價80元、特價41元）
◾冰淇淋紅茶41元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶41元，5.5折（原價75元、特價41元）
📍APP｜4月1日至4月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜4月1日至4月6日
◾特大美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜4月3日至4月6日
◾思樂冰大杯／特大杯同規格第2件10元
◾雪淋霜／酷聖霜霜淇淋全口味第二件10元
📍門市｜4月10日至4月14日
◾指定哈根達斯雪糕買4送4
🟡全家便利商店
📍門市｜3月27日起至3月31日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋第二支55元，5.7折（原價49元、特價28元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜3月11日至3月31日
◾柳橙香柚綠茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾寒天芭樂檸檬綠買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍APP｜3月4日至3月31日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
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📍門市｜3月27日起至3月29日
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾珍珠奶茶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾精品香椰厚拿鐵2杯120元，5.7折（原價110元、特價60元）
◾真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵任2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
📍APP｜3月25日至3月31日
◾特大杯美式買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾特大杯拿鐵買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／檸檬紅買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7.1折（原價60元、特價42元）
◾風味飲系列指定冰飲任選18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶任選20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里檸檬咖啡16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵16杯888元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾特大杯厚乳拿鐵41元，4.8折（原價85元、特價41元）
◾特大濃萃美式41元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾特大濃萃拿鐵41元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾中杯精品美式41元，5.1折（原價80元、特價41元）
◾冰淇淋紅茶41元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶41元，5.5折（原價75元、特價41元）
📍APP｜4月1日至4月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜4月1日至4月6日
◾特大美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜4月3日至4月6日
◾思樂冰大杯／特大杯同規格第2件10元
◾雪淋霜／酷聖霜霜淇淋全口味第二件10元
📍門市｜4月10日至4月14日
◾指定哈根達斯雪糕買4送4
🟡全家便利商店
📍門市｜3月27日起至3月31日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋第二支55元，5.7折（原價49元、特價28元）
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
◾柳橙香柚綠茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾寒天芭樂檸檬綠買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜3月4日至3月31日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
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◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
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📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富