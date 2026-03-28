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國際知名法醫鑑識專家李昌鈺博士27日在美國家中過世，享壽87歲。消息一出各方哀悼，康乃狄克州總檢察長湯偉麟（William Tong）也透露，李昌鈺是他的重要導師，且李昌鈺來自台灣，對他來說相當具有意義，因為自己的母親也是在台灣出生。根據康乃狄克州當地媒體WFSB報導，對於李昌鈺辭世的消息，湯偉麟發出聲明表示，「我都稱他為亨利叔叔，從我在州議會早期任職時起，他就是一位對我極為重要的朋友與導師。」湯偉麟表示，「李昌鈺博士是第一位在州政府擔任重要領導職務的亞裔美國人與太平洋島裔人士。他是一位開拓者，而我一直心懷感激，能夠站在他的肩膀上，並向他對康乃狄克州人民的奉獻與承諾致敬。」湯偉麟讚譽，李昌鈺在全球各地廣受尊敬，曾造訪數百個國家，分享他的工作成果以及他對鑑識科學的方法與理念。今日所知的許多鑑識科學進步、刑事調查技術，以及現代犯罪現場調查方法，都要歸功於博士的研究與努力。湯偉麟也特別強調，就自己個人而言，李昌鈺博士來自台灣，「這對我來說意義重大，因為我的母親也出生於台灣。他一直把我當作家人般對待。我也想特別提到他的第一任妻子瑪格麗特，她對我一向十分親切慷慨，並且在李博士旅行各地時，總是陪伴在他身旁，成為他生活中不可或缺的一部分。」隨著李昌鈺辭世，湯偉麟感慨失去了極為重要的一位人物。他也向李昌鈺的妻子及家人表達最深切的哀悼。