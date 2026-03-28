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▲蘇建和等三人被控參與1991年汐止吳銘漢夫婦命案，遭到宣判死刑，李昌鈺受邀擔任鑑識專家。（圖／翻攝畫面）

蘇建和案，1991年，台灣新北汐止

劉邦友血案，1996，台灣桃園官邸

彭婉如命案，1996，高雄

白曉燕命案，1997，台灣

三一九槍擊案，2004，台灣總統車隊

▲知名華裔鑑識專家李昌鈺曾擔任「辛普森案」的辯方專家證人，推翻指控疑犯的4項重要證據，最終幫助OJ Simpson無罪釋放。（圖／美聯社／達志影像）

甘迺迪總統遇刺案，1963，美國達拉斯

辛普森殺妻案，1994，美國洛杉磯

911恐攻案，2001，美國紐約

被譽為「華人神探」的國際鑑識專家李昌鈺，27日傳出在美國內華達州漢德森住家安詳辭世，享壽87歲。紐黑文大學與家屬已證實消息。李昌鈺縱橫鑑識界超過半世紀，參與超過8000起案件，他的「讓證據說話」幾乎成為刑事鑑識的標竿，台灣、美國多起重要案子都有李昌鈺的身影。1991年汐止吳銘漢夫婦命案，蘇建和、劉秉郎、莊林勳等人一度被控涉案，李昌鈺受邀擔任鑑識專家，針對現場血跡、彈道與證據鏈，提出獨立報告，質疑原始調查中的現場重建與證據採集瑕疵。後續法院多次再審，三名被告先後被判無罪，蘇案也成為台灣司法改革與冤案平反代表案例之一。1996年，桃園縣長官邸多名人員遭槍擊，現場血跡與物證交雜，被稱為「台灣最難解懸案」之一。李昌鈺受分析血跡方向、射擊角度與時間軸，提出熟人作案與行兇模式假設，強調一開始就先保護現場的重要性。此案至今未破，但長期被用作鑑識教學的經典教材之一。1996年婦運與人權工作者彭婉如從高雄返回家中途中失蹤，次日被發現陳屍在高雄路邊溝渠，引起全國關注，李昌鈺受邀協助現場勘查與證物複驗，並直言當年現場保護與證據保存不周，導致關鍵物證流失，使案件至今仍未破。1997年藝人白冰冰的女兒白曉燕遭陳進興、高天民、林春生等集團綁架後殘忍殺害，全案引發社會高度恐慌與司法檢討。李昌鈺受邀回台提供鑑識諮詢，協助分析現場與屍體證據，並強調現場保護與證據鏈的完整性。2004年總統大選前，陳水扁與呂秀蓮在選前掃街車隊遭槍擊，現場僅有兩顆子彈，政治與司法爭議持續多年。李昌鈺從車體彈痕、彈道與兩顆子彈射擊方向進行現場重構，提出射擊距離與彈道來源等專業看法，被視為外部中立鑑識的代表。美國總統甘迺迪於訪問達拉斯時遭槍擊身亡，此案成為戰後最具爭議的政治謀殺案之一，衍生大量陰謀理論與證據爭議。李昌鈺事後受邀參與重啟調查，從法醫與刑事鑑識角度重新檢視現場照片、彈道路徑與傷勢資料，協助釐清槍擊角度與嫌犯可能性。他強調此案關鍵在於證據保存與科學方法，主張應以跡證而非政治推測判斷事實。美式足球明星辛普森被控殺妻，全案在美國造成巨大社會風暴，被稱為「科學與輿論對決」的指標案件。李昌鈺擔任鑑識專家，針對現場血跡、手套與車輛痕跡提出專業分析，並強調證據污染與採證程序的重要性，促使大眾更重視物證與法庭科學。世界貿易中心大樓倒塌後，重啟調查提供意見，如何從瓦礫與血跡中辨識罹難者，是極大挑戰，李昌鈺在災後投入殘骸與血跡證據的重構，協助建立「多層重構與微量物證」方法，也讓鑑識在大型災難中更有的意義。