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被譽為「華人神探」的李昌鈺傳出昨（27日）於美國內華達家中逝世，享壽87歲。李昌鈺一生為鑑識科學貢獻許多，更參與多起重大刑案的調查，美國、台灣等重大刑案均有李昌鈺的身影。而李昌鈺的門生遍佈200個國家，曾為學生之一的律師鄧洪透露，李昌鈺在臨終前2個月，用口述方式帶領學生完成有關失蹤人口的書籍，為世界留下「最後的禮物」。據《世界新聞網》報導，曾是李昌鈺學生的律師鄧洪表示，李昌鈺在臨終前2個月，仍不忘為世界留下「最後的禮物」。他提到，李昌鈺藉由口述的方式，帶領學生完成如何用現代思維破解失蹤人口案一書。鄧洪24日和李昌鈺的女兒通話後，對方告知書稿已經完成，原訂週末要帶李昌鈺最喜歡的食物前往探望，沒想到卻於昨（27日）辭世，讓他深感不捨，「李昌鈺不僅是刑偵專家，更是我的老師與恩人，也是華人的驕傲。」事實上，李昌鈺親自參與或協助偵辦的案件高達8000多件，遍佈世界各地，包括甘迺迪總統遇刺事件、辛普森案及911恐怖攻擊的鑑識工作等均參與。而李昌鈺1949年和父母遷往台灣，1960年順利取得中央警官學校行政警察學系取得法學學士學位，並於台北市政府警察局工作，年僅22歲便晉升警長，相當優秀。另李昌鈺也曾返台協助重大刑案調查，包括劉邦友血案、白曉燕命案及319槍擊案等。