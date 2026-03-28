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▲李昌鈺解答小S關於「抓猴」的疑問，要小S老公來見他2分鐘，小S一聽作勢要打電話給許雅鈞。（圖／康熙好經典YouTube）

國際鑑識權威李昌鈺博士在美國時間昨（27）日於內華達州自宅安詳辭世，享壽87歲，他早年上節目《康熙來了》被主持人小S提問「要怎麼抓老公外遇」，李昌鈺只說，要小S老公許雅鈞見他2分鐘就好，還當場贈送一隻鑑識筆，讓小S大呼：「我的婚姻靠你了！」李昌鈺2006年上節目《康熙來了》接受主持人小S、蔡康永專訪，聊起鑑識屍體的話題，小S突然發問「老公外遇要從哪邊著手最容易抓姦成功」，李昌鈺先是訝異小S已經結婚還有小孩，虧她：「妳自己都像個小孩了！然後有小孩了！」接著，李昌鈺解答小S關於「抓猴」的疑問，「這很容易，妳叫老公來見我2分鐘，我就可以告訴妳」，小S一聽立刻作勢要打電話給許雅鈞，李昌鈺後來說要送給小S一樣東西，說完便從口袋掏出一隻看似鑑識筆的小物，「妳回去可以...這上面有我的照片，這是紫外燈，可以看一下他身上有沒有什麼...沾到東西，它會有螢光反射！」小S接過李昌鈺的禮物後，喜出望外地大喊：「謝謝李博士！我婚姻也靠你了！」李昌鈺笑說：「但妳老公就很擔心了！」逗趣互動令人莞爾。李昌鈺被譽為「鑑識界的一代宗師」、「華人神探」，尤其對全球鑑識體系影響深遠，他生前參與過46個國家、美國50州、超過8000件刑事案件，出庭作證1000多次，曾經調查多件轟動世界的知名案件，包括美國的OJ·辛普森案、甘迺迪總統遇刺重啟調查、911恐怖攻擊事件、克林頓性醜聞案、台灣的劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案及319槍擊案等。此外，李昌鈺也分享過自己一貫的辦案原則，強調讓「物證說話」、「現場就是最好的老師」，更說「我一生只做一件事，就是使不可能變為可能」，也引用福爾摩斯所說：「如果你能排除所有不可能的因素，剩下的，無論多麼不可思議，那也是真相。」