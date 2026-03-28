我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李昌鈺（左）與侯友宜（右）近年合影。即便崗位轉換，兩人師徒情誼依然深厚，見證半世紀的刑事鑑識傳承。圖為資料照。（圖／侯友宜辦公室提供）

「他是導師更像兄長！」鑑定泰斗李昌鈺辭世，享壽 87 歲。新北市長侯友宜（這名大咖）今早在臉書曝光兩人年輕時的珍貴合照，李昌鈺繫紅色領帶、西裝鼻挺的模樣十分帥氣。侯友宜揭兩人私下互動，讚李昌鈺不僅是警界傳奇，更是他從警生涯中最重要的指引。李昌鈺以「證據到哪，案子就辦到哪」的精神守護正義，這段傳承見證了傳奇如何走入現實。對於侯友宜而言，童年對英雄的崇拜，在遇見大學長李昌鈺後化為真實。李昌鈺生前留下的鑑識名言——「證據到哪，案子就辦到哪」，不僅是科學辦案的最高指標，更成為侯友宜帶領團隊辦案時的最高準則。這份超越職位的師徒情誼，始於侯友宜在北市刑大擔任組長時期。當時只要李昌鈺回台，侯友宜便會抱著厚重如山的案件資料，跑去旅館與恩師討論至深夜。侯友宜感性憶述，在數十年的公職路上，不論崗位如何轉換，李昌鈺總是在關鍵時刻伸出雙手，給予他最堅定的指引與支持。侯友宜公開的照片中，年輕時的李昌鈺英氣逼人，展現了神探在科學專業外的另一面。李昌鈺曾讚許侯友宜「一路都在挑戰不可能」，而侯友宜則深知，這份亦師亦友、亦兄長的情誼，是他在挑戰正義路上最珍惜的力量。「一生以科學照亮真相，以專業守護正義。」侯友宜沉痛悼念這位令人尊敬的刑事鑑定國際權威。隨著李昌鈺博士的科學火炬正式交棒，這份對正義的堅持與師徒間的提攜故事，將永遠定格在台灣警政史最溫暖的一頁。目前針對李博士生前的著作整理與後續追思，相關單位與家屬仍在積極交接中。