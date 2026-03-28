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國民黨新竹縣長初選今（28）日將舉行黨員投票，不過參選人、藍委徐欣瑩昨在臉書公開引用《美麗島電子報》民調結果，引爆對手、新竹縣副縣長陳見賢質違反國民黨115年提名縣市長候選人登記公約。國民黨對此回應，已請新竹縣黨部監察小組調查，若有違反情事，將呈報中央考紀會處理。徐欣瑩、陳見賢初選殺得刀刀見骨，最終結果今天下午將公布，不過陳見賢昨發出聲明，指控徐欣瑩違法散布民調資訊，在115年3月27日中午11時53分，公然散布、引述民意調查數據之違法行為，違反《選罷法》和黨內提名公約。徐欣瑩辦公室則透過委任律師回嗆，政黨初選適用選罷法的罰則規定，只有第97條「搓圓仔湯」及第99條「賄選」條款；易言之，黨內初選並無不得發布民調之限制。國民黨文傳會對此則回應，針對本黨新竹縣長初選登記同志遭指控違反公約規定引用民調數據，本黨已請新竹縣黨部監察小組調查了解情況，如有違反規定情事，即呈報中央考紀會後續處理