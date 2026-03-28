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美國總統川普(Donald Trump)週五在邁阿密參加一場由沙烏地阿拉伯支持舉行的未來投資倡議研究所高峰會投資論壇上，為美國持續對伊朗的戰爭進行辯護。他還透露，美股下跌的幅度比他預期還要少。根據邁阿密先鋒報報導，伊朗封鎖荷姆茲海峽後，汽油價格已升至接近四年來的新高。川普表示，他原本認為股市「還會進一步下跌，而我也認為油價會比現在更高。這件事還沒有結束」；他補充說，「某種程度上算是結束了，但其實還沒有結束。」隨著民眾在加油站直接感受到戰爭帶來的衝擊，川普承諾「當這場戰爭結束時」，經濟「將會像火箭一樣起飛」。川普是在「未來投資倡議優先峰會（Future Investment Initiative Priority Summit）」上發表演說。該投資會議由沙烏地阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund支持，出席者包括投資人、企業執行長與創投人士。沙烏地王儲Mohammed bin Salman擔任該基金主席。在長達一小時的演說中，川普大部分時間都在談論伊朗，堅稱伊朗正在與美國進行外交談判，並表示這場持續中的衝突應被稱為「軍事行動」，而不是戰爭。